Все они не были привиты
За неделю с 7 по 13 ноября в Бурятии был зафиксирован умеренный рост заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.).
Зарегистрированы первые случаи гриппа А (H1N1) (известный как «свиной грипп») и гриппа В среди детей и взрослых. Все заболевшие не были привиты против гриппа, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий период привито 439 тысяч человек, что составляет 44,6% от численности населения республики.
В Бурятии выявили заболевших «свиным» гриппом
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