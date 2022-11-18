В Бурятии выявили заболевших «свиным» гриппом

Все они не были привиты



За неделю с 7 по 13 ноября в Бурятии был зафиксирован умеренный рост заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.).



Зарегистрированы первые случаи гриппа А (H1N1) (известный как «свиной грипп») и гриппа В среди детей и взрослых. Все заболевшие не были привиты против гриппа, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий период привито 439 тысяч человек, что составляет 44,6% от численности населения республики.



