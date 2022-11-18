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В Бурятии выявили заболевших «свиным» гриппом

В Бурятии выявили заболевших «свиным» гриппом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все они не были привиты

За неделю с 7 по 13 ноября в Бурятии был зафиксирован умеренный рост заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.).

Зарегистрированы первые случаи гриппа А (H1N1) (известный как «свиной грипп») и гриппа В среди детей и взрослых. Все заболевшие не были привиты против гриппа, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий период привито 439 тысяч человек, что составляет 44,6% от численности населения республики.

грипп ОРВИ

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