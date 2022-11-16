В Кяхте вручили награды участникам СВО

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кяхтинского района

Награждение прошло в рамках проводов призывников



15 ноября, во Всероссийский день призывника, на мемориале Победы в городе Кяхта состоялось торжественное мероприятие, посвящённое проводам призывников в ряды вооруженных сил РФ и вручению государственных наград воинам-участникам СВО.



С напутственными словами к будущим защитникам Отечества обратились представители администрации Кяхтинского района, мэрии Кяхты и городского совета ветеранов.



Также ко дню призывника было приурочено торжественное вручение государственных наград воинам Бурятии. За героизм и стойкость при исполнении воинского долга, успешное выполнение поставленных командованием задач глава Кяхтинского района Бимба Нимаев и военный комиссар Кяхтинского района, полковник Игорь Лесной вручили военным «Орден Мужества», медали «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «За боевые отличия». Защитников Отечества поблагодарили за стойкость, храбрость и воинское мастерство и пожелали дальнейших успехов в ратном деле. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

