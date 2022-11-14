В Бурятии провели турнир по баскетболу среди ветеранов

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Общество,  Фото:федерация баскетбола РБ
Победу одержала команда из Улан-Удэ

12 ноября в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии прошёл XIX республиканский турнир по баскетболу среди ветеранов на призы заслуженного тренера Республики Бурятия Валерия Халтуева. В турнире принимали участие команды, представлявшие Каменск, Улан-Удэ и Кяхту.

Как сообщает федерация баскетбола РБ, игры проходили по круговой системе. По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:
Первое место – команда «Улан-Удэ-1»;
Второе место – команда «Улан-Удэ-2»;
Третье место – команда «Кяхта».
баскетбол Бурятия спорт турнир Каменск Кабанский район

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