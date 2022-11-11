В улан-удэнском СИЗО подростки сыграли в настольный теннис

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Неопытность только усилила интерес к игре



В улан-удэнском СИЗО-1 состоялся турнир по настольному теннису среди несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых и осуждённых.



- Неопытность спортсменов не уменьшила накала эмоций и азарта, а только дала толчок на более интересную и красивую игру. Несовершеннолетние уверено продвигались по турнирной сетке, и награда победителя не заставила себя долго ждать, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



В учреждении осуждённые могут заниматься физической культурой и спортом. Так прогулочные дворы для подростков оборудованы турниками, баскетбольными кольцами, воротами для игры в футбол, а в корпусе для их содержания имеется помещение для занятий спортом с теннисным столом и шведской стенкой. Сотрудники воспитательного отдела проводят для подростков соревнования и турниры по различным спортивным направлениям.

