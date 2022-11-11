Неопытность только усилила интерес к игре
В улан-удэнском СИЗО-1 состоялся турнир по настольному теннису среди несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых и осуждённых.
- Неопытность спортсменов не уменьшила накала эмоций и азарта, а только дала толчок на более интересную и красивую игру. Несовершеннолетние уверено продвигались по турнирной сетке, и награда победителя не заставила себя долго ждать, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В учреждении осуждённые могут заниматься физической культурой и спортом. Так прогулочные дворы для подростков оборудованы турниками, баскетбольными кольцами, воротами для игры в футбол, а в корпусе для их содержания имеется помещение для занятий спортом с теннисным столом и шведской стенкой. Сотрудники воспитательного отдела проводят для подростков соревнования и турниры по различным спортивным направлениям.
В улан-удэнском СИЗО подростки сыграли в настольный теннис
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Неопытность только усилила интерес к игре
Поставить такую вакцину можно во многих больницах региона
Для профилактики рекомендовано регулярно обследовать персонал пищеблоков на наличие возбудителей кишечных инфекций
Здесь зарегистрировали 800-й брак
Осталось смонтировать водосбросы
Лохматого друга потеряла его пожилая хозяйка
Соревновались юные обвиняемые и осуждённые
Конкурс проводится уже в 47-й раз
Женщина отработала 120 часов
Животное отвезли обратно в лес
В Закаменском районе Бурятии выполнили план по капремонту
Накануне в Советском районе прошёл рейд по отлову собак
В посылках множество необходимых вещей – от влажных салфеток до тёплой одежды
Он начал сдавать кровь ещё в 2002 году
В Забайкалье прошёл фестиваль «Гуранёнок»