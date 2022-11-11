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Лишённая прав улан-удэнка предъявила чужое водительское удостоверение

Лишённая прав улан-удэнка предъявила чужое водительское удостоверение
Общество,  Фото:из архива
Женщину приговорили к обязательным работам

Жительница Улан-Удэ, вновь попавшаяся на езде в нетрезвом виде, предстала перед судом. 

В феврале женщина привлекалась к административной ответственности за невыполнение требований сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения при управлении автомобилем. Тогда ей назначили штраф и лишили водительских прав сроком 1 год 6 месяцев.

В июле горожанка, наплевав на запрет, вновь села за руль автомобиля в нетрезвом виде. Её остановил инспектор ГИБДД. Пытаясь уйти от наказания, она предъявила автоинспектору чужое водительское удостоверение, которое взяла у своей знакомой.

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.


прокуратура суд приговор

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