В Бурятии подвели итоги детской оздоровительной кампании

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На 27 объектах выявлено 130 нарушений требований пожарной безопасности



В Бурятии подвели итоги детской оздоровительной кампании 2022 года. Всего в регионе на контроль ГУ МЧС по республике взято 478 объектов различных видов.



С руководителями объектов перед началом оздоровительной кампании провели обучающие семинары на тему соблюдения требований пожарной безопасности. Приняли участие более 100 человек, также проведены лекции о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях и оказана консультационная помощь руководителям.



- По результатам проверок на 27 объектах выявлено 130 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе связанных с возможной причиной возникновения пожара – 1, обеспечения безопасности людей – 20, создания условий для успешного тушения пожара – 2. За выявленные нарушения к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ привлечены 21 должностных и 7 юридических лиц, - сообщил заместитель начальника УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Виктор Чупров.



По итогам проведения указанных контрольных (надзорных) мероприятий, установлены основные системные нарушения требований пожарной безопасности:



- допускается эксплуатация автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, имеющих срок службы более 10 лет (по итогам проверок на восьми объектах).



Поэтому заместитель начальника УНДПР обратился к руководителям объектов летнего отдыха о возможном истечении сроков эксплуатации в 2023 году и заблаговременной их замене.



- В целом, подводя итоги, отмечаю положительную динамику по приведению в удовлетворительное противопожарное состояние объектов летнего отдыха. Прошу данную работу продолжить и в следующем году, - сказал Виктор Чупров.



В пресс-службе ведомства обратили внимание на то, что в марте 2023 года вступают в силу изменения в правила противопожарного режима.



