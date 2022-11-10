В Бурятии полковника полиции наградили пистолетом Макарова













Наградное оружие – пистолет Макарова – вручено начальнику ОМВД по Иволгинскому району полковнику полиции Вячеславу Костромину.



Медалью МВД России И.Д. Путилина награждены старший оперуполномоченный по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии майор полиции Виктор Пластинин и старший оперуполномоченный направления экономической безопасности и противодействия коррупции по Тарбагатайскому району майор полиции Антон Константинов.



Медаль МВД России «За доблесть в службе» вручена начальнику УВМ МВД по РБ полковнику полиции Валерию Прилепскому, начальнику отдела ЦИТСиЗИ подполковнику внутренней службы Сергею Суховарову, оперуполномоченному отделения УНК МВД по РБ капитану полиции Григорию Игумнову, участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Тарбагатайскому району старшему лейтенанту полиции Зоригто Рабдаеву.



Почетной грамотой МВД России отмечены начальник управления по вопросам миграции полковник полиции Анатолий Новокрещенных, начальник отдела дознания отдела полиции №2 подполковник полиции Сэсэг Федорова.



Объявлена благодарность министра внутренних дел РФ начальнику отделения ПДН отдела полиции №2 Управления МВД России по Улан-Удэ подполковнику полиции Валерии Гергушкиной.



Также ряд руководителей и сотрудников подразделений и территориальных органов внутренних дел республики награждены ведомственными наградами, отмечены наградами правительства и Народного Хурала Бурятии. Так, государственной наградой Бурятии– медалью «По зову долга и сердца» отмечен начальник отделения информационного центра МВД майор внутренней службы Андрей Чимитов.



Всего праздничными приказами МВД по Бурятии поощрено 586 сотрудников и работников органов внутренних дел.



В этот день заслуженные поздравления принимают руководство и бойцы сводного отряда полиции, выполняющие служебные задачи в Северо-Кавказском регионе. Командир сводного отряда МВД Бурятии полковник полиции Дмитрий Семенов поощрен правами руководства ГУ МВД по Северо-Кавказскому региону. Ряд бойцов отмечены руководством Погрануправления ФСБ России по Чеченской Республике, районного ОВД и администрации по месту дислокации.



В МВД Бурятии состоялось награждение сотрудников и ветеранов.Министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов поздравил личный состав и ветеранов службы с Днём сотрудника органов внутренних дел. Праздник отмечается 10 ноября.- Личный состав успешно выполняет поставленные задачи. Только за предшествующие дни раскрыт ряд тяжких преступлений, в том числе – в условиях неочевидности. И в дальнейшем мы должны работать с полной самоотдачей, профессионально, личным примером и примерами наших героев воспитывать молодое поколение сотрудников, - подчеркнул Олег Кудинов.