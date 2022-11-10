В Бурятии открыли Дом Памяти на Байкале









На торжественную церемонию в Бурятию приехали ветераны специальных подразделений ГУБОП МВД России, Южного и Сибирского региональных управлений, руководство и ветераны МВД Бурятии, Росгвардии.



Инициатором открытия мемориала выступил генерал-полковник милиции в отставке Михаил К Егоров – председатель Лиги ветеранов спецподразделений. Поддержал идею глава МВД по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов.



- Открывая торжество, Михаил Егоров напомнил, что подразделения по борьбе с организованной преступностью в течение двух десятилетий решали поставленные задачи на самом острие правоохранительной деятельности, противостоя алчному, циничному и жестокому противнику. В этой борьбе победу одержали мужество, профессионализм и законность в лице офицеров милиции, не пощадивших себя и своей жизни. Все они награждены орденами и медалями, а 27 из них присвоено звание Героя России посмертно, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мемориал будет местом проведения различных мероприятий и памятных встреч. А в перспективе здесь обязательно побывают и члены семей погибших героев из разных уголков России.





В селе Дубинино Кабанского района Бурятии полицейские открыли Дом Памяти на Байкале. Это мемориал, который посвящён памяти 322 офицеров подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД России, погибших с 1988 по 2008 годы.На гранитных плитах мемориала высечены в том числе имена 50 сотрудников органов внутренних дел Бурятии, погибших при выполнении служебных обязанностей.