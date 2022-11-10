Правообладателям земли выданы предостережения
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Кяхтинском районе Бурятии, зарос кустарниками. Площадь участка составляет 281 484 квадратных метров.
Нарушение земельного законодательства выявила проверка управления Россельхознадзора.
- За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Правообладателям земли выданы предостережения, - сообщили в пресс-службе управления.
В районе Бурятии сельхозучасток зарос кустарниками
Общество, Фото:
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