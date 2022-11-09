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В Селенгинском районе Бурятии открылся первый правоохранительный класс

В Селенгинском районе Бурятии открылся первый правоохранительный класс
Общество,  Фото:МВД Бурятии
В классе числится 22 ученика

8 ноября в Загустайской средней общеобразовательной школе Селенгинского района Бурятии открылся первый правоохранительный класс. На торжественной линейке перед присутствующими в парадной форменной одежде выстроились 22 ученика, которые в этот день приняли Клятву ученика правоохранительного класса.

По словам директора школы Марины Бальчиновой, создание правоохранительного класса создаст благоприятные условия для нравственного, патриотического воспитания детей, а также осознанной профессиональной ориентации. Обучение в этом классе будет проходить по особой программе. Помимо стандартной школьной программы, много внимания планируется уделить изучению обществознания, истории, правоведения, а также физической подготовке, экскурсиям по структурным подразделениям правоохранительных ведомств.

Также Марина Бальчинова поблагодарила всех, кто поддержал идею создания правоохранительного класса – своих коллег, представителей регионального МВД, министерства образования и науки Бурятии, районную администрацию, меценатов, земляков.

- Отметим, что МВД по Республике Бурятия активно оказывало поддержку и помощь в создании правоохранительного класса в Загустайской СОШ. На мероприятии был зачитан поздравительный адрес от Министра внутренних дел республики, в котором генерал-майор полиции Олег Филиппович заверил, что региональное МВД примет деятельное участие в процессе изучения основ правоохранительной деятельности учениками, познакомит со спецификой различных служб полиции, традициями, профессиональными и нравственными ценностями, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Перед ребятами, их учителями и родителями на торжественной линейке выступил начальник ОМВД России по Селенгинскому району полковник полиции Георгий Бадмаев. Он настроил детей на серьёзное отношение к выбору будущей профессии.

- Сотрудникам полиции поручено обеспечивать порядок в обществе, и это почётная обязанность. Желаю вам, чтобы благодаря обучению в профильном классе, вы сделали выбор будущей профессии осознанно. Впереди у вас много испытаний. Не все, конечно, станут сотрудниками полиции, но уверен, вы все станете прекрасными сыновьями и дочерьми своей малой родины, - сказал Георгий Бадмаев.

Все присутствующие пожелали учащимся успехов в учёбе, побед в спортивных состязаниях, конкурсах, чтобы знания давались с лёгкостью, а учёба была в радость.

Примечательно, что открытие правоохранительного класса состоялось именно в этот день, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.
МВД Бурятии школьники

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