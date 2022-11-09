В Селенгинском районе Бурятии открылся первый правоохранительный класс

В классе числится 22 ученика
8 ноября в Загустайской средней общеобразовательной школе Селенгинского района Бурятии открылся первый правоохранительный класс. На торжественной линейке перед присутствующими в парадной форменной одежде выстроились 22 ученика, которые в этот день приняли Клятву ученика правоохранительного класса.
По словам директора школы Марины Бальчиновой, создание правоохранительного класса создаст благоприятные условия для нравственного, патриотического воспитания детей, а также осознанной профессиональной ориентации. Обучение в этом классе будет проходить по особой программе. Помимо стандартной школьной программы, много внимания планируется уделить изучению обществознания, истории, правоведения, а также физической подготовке, экскурсиям по структурным подразделениям правоохранительных ведомств.
Также Марина Бальчинова поблагодарила всех, кто поддержал идею создания правоохранительного класса – своих коллег, представителей регионального МВД, министерства образования и науки Бурятии, районную администрацию, меценатов, земляков.
- Отметим, что МВД по Республике Бурятия активно оказывало поддержку и помощь в создании правоохранительного класса в Загустайской СОШ. На мероприятии был зачитан поздравительный адрес от Министра внутренних дел республики, в котором генерал-майор полиции Олег Филиппович заверил, что региональное МВД примет деятельное участие в процессе изучения основ правоохранительной деятельности учениками, познакомит со спецификой различных служб полиции, традициями, профессиональными и нравственными ценностями, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.
Перед ребятами, их учителями и родителями на торжественной линейке выступил начальник ОМВД России по Селенгинскому району полковник полиции Георгий Бадмаев. Он настроил детей на серьёзное отношение к выбору будущей профессии.
- Сотрудникам полиции поручено обеспечивать порядок в обществе, и это почётная обязанность. Желаю вам, чтобы благодаря обучению в профильном классе, вы сделали выбор будущей профессии осознанно. Впереди у вас много испытаний. Не все, конечно, станут сотрудниками полиции, но уверен, вы все станете прекрасными сыновьями и дочерьми своей малой родины, - сказал Георгий Бадмаев.
Все присутствующие пожелали учащимся успехов в учёбе, побед в спортивных состязаниях, конкурсах, чтобы знания давались с лёгкостью, а учёба была в радость.
Примечательно, что открытие правоохранительного класса состоялось именно в этот день, в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.
В Селенгинском районе Бурятии открылся первый правоохранительный класс
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В деле разбиралась прокуратура
В конкурсе участвовала 21 работа
Жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их
Церемония передачи состоялась в посёлке Сосновый Бор
Только за четыре месяца работы количество желающих увеличилось почти вдвое
Дорожная техника подготовлена к снегопадам
Распоряжение распространяется абсолютно на все маломерные моторные суда
Команда республики отличилась на Кубке России
Это семь учеников спортивных школ Улан-Удэ
На нём было только нижнее бельё и очки
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с республиканского сборного пункта
За три недели учёные 55 раз посчитали байкальских нерп и отсняли 157 видеозаписей
Женщине нужна была помощь с колкой дров
Мероприятие приурочено к 90-летию композитора
Жителей предупреждают о гололедице на дорогах