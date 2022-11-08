В центре Улан-Удэ предложили обустроить искусственный пруд с утками

«В идеале летом развести уточек, а зимой – кататься на коньках», - рассказал архитектор



Пруд, пешеходный мост и зелёные оазисы могут появиться в парке «Мемориал Победы» в центре Улан-Удэ. Свою концепцию благоустройства второй очереди общественной территории предложил улан-удэнский архитектор Дмитрий Ильин.



Цель концепции – сохранить и преумножить зелёную зону, бережно внедрив функции, подчёркивающие рельеф. При этом создав привлекательную территорию, точку притяжения горожан, сообщили в администрации Улан-Удэ.



- Главные фишки проекта – создание искусственного пруда справа от центральной композиции, который будет выполнять функцию экодренажа. В идеале летом развести уточек, а зимой – кататься на коньках. Также предлагаю сделать пешеходный мост-пандус, который решил бы проблему передвижения маломобильных групп населения с высшей отметки парка до нижней - улицы Балтахинова, - пояснил Дмитрий Ильин.



Также архитектор предложил с левой стороны парка разместить верёвочный парк и организовать детскую горку для санок и ватрушек. Рядом предлагается установить некапитальные торговые объекты, где предприниматели могли бы предложить свои услуги и товары. А на самой высшей точке – смотровую площадку для фотосессий.



С правой стороны, помимо пруда, можно будет разместить спортивные площадки, мобильный пункт здоровья, мини-библиотеку и административный блок. По обеим сторонам парка будут зелёные оазисы, также в парке предусмотрена кольцевая велосипедная дорожка.



Проектные решения концепции рассмотрели на заседании рабочей группы, состоящей из архитекторов, проектировщиков, общественников и представителей городской администрации.



Члены рабочей группы задали свои вопросы и выразили свои пожелания. Так, многие высказались, что спортивным и детским площадкам не место в парке, посвящённом погибшим на фронтах Великой Отечественной войны жителям Бурятии. Также прозвучали сомнения по поводу необходимости размещать мобильный пункт здоровья и библиотеку.



Архитекторы предложили оставить парк в качестве тихой, прогулочной зоны. Впереди предстоит ещё ряд обсуждений, в концепцию будут вноситься изменения.



Благоустроить парк планируется к 2025 году, когда вся страна будет отмечать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Концепция второй очереди реконструкции включает в себя два крыла парка. Первая очередь реконструкции прошла в 2016 году к 350-летию Улан-Удэ – тогда реконструировали центральную часть парка, установили новые фонтаны. В 2020 году в парке был установлен памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.

