В Бурятии переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 ноября по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, по Прибайкалью 0,-5, днём -3,+2, местами по югу до +5, по северу -2,-7.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -6,-8, днём 0,+2.

