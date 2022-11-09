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В Бурятии переменная облачность

В Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 ноября по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, по Прибайкалью 0,-5, днём -3,+2, местами по югу до +5, по северу -2,-7.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -6,-8, днём 0,+2.
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