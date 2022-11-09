В Улан-Удэ преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 ноября по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, по Прибайкалью 0,-5, днём -3,+2, местами по югу до +5, по северу -2,-7.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -6,-8, днём 0,+2.
В Бурятии переменная облачность
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 09.11.2022
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
«Я очень рад, что эта постановка вошла в лонг-лист», - признался один из режиссёров
На Селенге и Уде толщина льда местами не достигает и двух сантиметров
Автомобилистам напомнили о последствиях таких нарушений
Турнир принимал Улан-Удэ
Ребята уже одержали победу на межрегиональном этапе
Женщина написала нецензурные слова на входной двери квартиры
Им сделали паспорт, оформили инвалидность и поселили в интернат
Открытки нарисовали местные жители
Ведомство дало советы водителям в первый гололёд
Современная спецтехника позволяет лесникам оперативно потушить
Кормушки смастерили местные жители
«В идеале летом развести уточек, а зимой – кататься на коньках», - рассказал архитектор
«Вместе V Новый год» - слоган нынешнего праздника в регионе
Участвовали 16 команд