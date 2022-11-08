Два театра из Иркутской области отмечены на премией «Золотая маска»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Я очень рад, что эта постановка вошла в лонг-лист», - признался один из режиссёров



Спектакли двух театров Иркутской области отмечены экспертами Российской национальной премии «Золотая маска». В шорт–лист в номинации «Лучший спектакль малой формы» вошёл спектакль иркутского театра «Новая Драма» «Евангелие от бардов» (16+). Его поставил автор пьесы, режиссёр и драматург из Санкт-Петербурга Александр Артёмов, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



В список наиболее заметных спектаклей сезона и лонг-лист премии вошёл спектакль «Горка» (16+) по пьесе Александра Житковского Черемховского драматического театра имени Гуркина. Его поставил режиссёр Дмитрий Акимов в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».



- Я очень рад, что эта постановка вошла в лонг-лист национальной премии и стала одной из самых заметных в этом театральном сезоне. Я благодарен руководству театра и команде актёров, что спектакль получился таким успешным и отмечен театральными экспертами, - сказал Дмитрий Акимов.



«Горка» - это история о молодом специалисте – воспитателе детского сада Насте, которой надо организовать строительство горки, покупку новогодних подарков, подготовить с воспитанниками утренник, оказать поддержку мальчику, забытому в учреждении родителями, а также не потерять своего любимого человека. Финал спектакля – горка, совместно построенная педагогами и родителями дошколят. В спектакле занята вся труппа театра. Вместе с опытными артистами «детские» роли играют молодые актёры театра.

