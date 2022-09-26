26 сентября

25 сентября

Популярное

«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года

«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Свыше 12 тысяч пассажиров воспользовались «пересадочным тарифом»

В Улан-Удэ эксперимент по «пересадочному тарифу» продлили до конца года. Ежедневно услугой пользуются свыше 60 человек, сообщает комитет по транспорту. Всего с октября прошлого года «пересадочным тарифом» воспользовались свыше 12 тысяч пассажиров.

Система пересадочного тарифа работает на автобусных маршрутах № 1, 10, 46А и всех трамвайных маршрутах.

Как работает «Пересадочный тариф»?

Жители смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно будет воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал, находящийся у кондуктора.

При пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.

При пересадке из трамвая в автобус пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки также составит 25 рублей вместо 45 рублей.

Отметим, время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать одного часа, при пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).

- Эксперимент по «пересадочному тарифу» продолжается для тестирования технических возможностей системы безналичных платежей и включения в него дополнительных транспортных направлений, - пояснили в пресс-службе мэрии. 
общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии по ошибке мобилизовали многодетных отцов и студента
В Бурятии по ошибке мобилизовали многодетных отцов и студента
Общество, 26.09.2022
Об этом сообщил глава Бурятии, посетивший воинские части в Кяхте
«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года
«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года
Общество, 26.09.2022
Свыше 12 тысяч пассажиров воспользовались «пересадочным тарифом»
За сутки в Бурятии выявили меньше сотни больных коронавирусом
За сутки в Бурятии выявили меньше сотни больных коронавирусом
Общество, 26.09.2022
Показатель ежесуточного прироста снижается
Военкомат Бурятии: «Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен»
Военкомат Бурятии: «Срок пребывания мобилизованных в зоне СВО не установлен»
Общество, 26.09.2022
Для мобилизованных не установлено ни минимальное, ни максимальное время службы
В Бурятии выпал сентябрьский снег
В Бурятии выпал сентябрьский снег
Общество, 26.09.2022
Погода преподнесла сюрприз
В Бурятии дорожные работы на перевале Шанатский близятся к завершению
В Бурятии дорожные работы на перевале Шанатский близятся к завершению
Общество, 26.09.2022
Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году
Нацпарк в Бурятии объявил конкурс о снежном барсе
Нацпарк в Бурятии объявил конкурс о снежном барсе
Общество, 26.09.2022
Конкурс проводится до конца октября 
В Улан-Удэ усилили 100-й маршрут по просьбам родных мобилизованных
В Улан-Удэ усилили 100-й маршрут по просьбам родных мобилизованных
Общество, 26.09.2022
Добраться до станции Дивизионная станет проще
В Бурятии школьники провели экскурсию для сверстников
В Бурятии школьники провели экскурсию для сверстников
Общество, 26.09.2022
Учащиеся Барской школы встретили гостей из Харашибирской школы
В Братске алиментщика отправили в колонию
В Братске алиментщика отправили в колонию
Общество, 26.09.2022
Мужчина задолжал своему ребёнку 150 тысяч рублей
Стояние как тренинг: В Бурдраме прошёл необычный мастер-класс
Стояние как тренинг: В Бурдраме прошёл необычный мастер-класс
Общество, 26.09.2022
Практика стояния может длиться от получаса до четырёх часов
По Бурятии переменная облачность
По Бурятии переменная облачность
Общество, 26.09.2022
Днём +11, +16, по юго-западу и югу +17, +22, по северной половине местами +6, +11

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^