«Пересадочный тариф» в Улан-Удэ продлили до конца года

Свыше 12 тысяч пассажиров воспользовались «пересадочным тарифом»



В Улан-Удэ эксперимент по «пересадочному тарифу» продлили до конца года. Ежедневно услугой пользуются свыше 60 человек, сообщает комитет по транспорту. Всего с октября прошлого года «пересадочным тарифом» воспользовались свыше 12 тысяч пассажиров.



Система пересадочного тарифа работает на автобусных маршрутах № 1, 10, 46А и всех трамвайных маршрутах.



Как работает «Пересадочный тариф»?



Жители смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно будет воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал, находящийся у кондуктора.



При пересадке из автобуса в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки составит 25 рублей вместо 45 рублей.



При пересадке из трамвая в автобус пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае денежные средства с банковской карты списываются в размере 5 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки также составит 25 рублей вместо 45 рублей.



Отметим, время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать одного часа, при пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).



- Эксперимент по «пересадочному тарифу» продолжается для тестирования технических возможностей системы безналичных платежей и включения в него дополнительных транспортных направлений, - пояснили в пресс-службе мэрии.

