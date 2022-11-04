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В Бурятии 17 жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта

В Бурятии 17 жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Все они сейчас живут и работают в Северобайкальске

В городе Северобайкальск жителям Донецкой и Луганской народных республик вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Мероприятие состоялось в торжественной обстановке.

Документ из рук главы Северобайкальска Олега Котова получили 17 человек. Среди них молодые люди и мужчины, семейная пара и 64-летняя пенсионерка с сыном.

Практически все граждане приехали в Северобайкальск по работе: кто-то в прошлом году, другие относительно недавно. Здесь они занимаются строительством железнодорожной инфраструктуры на участке Лена – Восточная – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги.

- После приветственного слова главы Северобайкальска каждый из них дал присягу гражданина нашей страны, пообещав чтить её законы, защищать свободу и независимость России, быть верным государству и уважать культуру, истории и традиции проживающих в нём народов. По признанию участников мероприятия, получение российского гражданства для них событие радостное и долгожданное, - рассказали в МВД по Бурятии.

паспорт

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