Все они сейчас живут и работают в Северобайкальске
В городе Северобайкальск жителям Донецкой и Луганской народных республик вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Мероприятие состоялось в торжественной обстановке.
Документ из рук главы Северобайкальска Олега Котова получили 17 человек. Среди них молодые люди и мужчины, семейная пара и 64-летняя пенсионерка с сыном.
Практически все граждане приехали в Северобайкальск по работе: кто-то в прошлом году, другие относительно недавно. Здесь они занимаются строительством железнодорожной инфраструктуры на участке Лена – Восточная – Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги.
- После приветственного слова главы Северобайкальска каждый из них дал присягу гражданина нашей страны, пообещав чтить её законы, защищать свободу и независимость России, быть верным государству и уважать культуру, истории и традиции проживающих в нём народов. По признанию участников мероприятия, получение российского гражданства для них событие радостное и долгожданное, - рассказали в МВД по Бурятии.
В Бурятии 17 жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
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