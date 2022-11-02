К участию приглашаются молодые художники
В Бурятии стартовал приём заявок на республиканский конкурс «Forma Reflectunt». Участникам предлагается проявить себя в рисовании в технике академического рисунка. Заявки принимаются по 27 ноября.
Принять участие приглашаются художники, студенты, учащиеся художественной школы, художники-любители в возрасте от 13 до 35 лет. Конкурсантам предстоит пройти предварительный просмотр и участвовать в очном этапе — рисовании гипсовых моделей в присутствии компетентного жюри.
Для участия нужно:
- прислать на почту [email protected] заявку;
- посмотреть результат заочного этапа в новостной ленте центра современного искусства «Залуу»;
- прийти на очный этап конкурса в ЦСИ «Залуу» 17 декабря в 9:30.
Победители и призёры получат дипломы I, II, III степеней. Остальные – сертификат участника. Об этом сообщает пресс-служба центра.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии стартовал конкурс академического рисунка
Общество, Фото:
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