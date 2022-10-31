Глава Кабанского района встретился с мобилизованными земляками

Солдатам привезли всё необходимое, собранное неравнодушными земляками
Глава Кабанского района Бурятии Алексей Сокольников встретился с мобилизованными земляками, которые находятся в воинской части на станции Дивизионная
Увидев знакомые лица, солдаты улыбались и спешили поздороваться, расспросить о делах дома. Кроме первого лица района, на встречу приехали и привезли всё необходимое, собранное неравнодушными земляками, военный комиссар Владимир Шемякин, председатель районного Совета депутатов Семён Онтобоев, главы Кабанского и Каменского поселений Любовь Николаева и Владимир Чиркин.
В самом начале встречи, в доме культуры военной части коллективом районного дома культуры для солдат был подготовлен концерт. Мероприятие проведено с целью повышения и поддержания высокого морального духа бойцов, перед которыми выступили народный художественный ансамбль русской песни «Русичи», а также солисты: Анастасия Позднякова, Максим Кашин и Антон Чебунин.
- От имени всех кабанцев, передаю большой привет нашим мобилизованным ребятам, - отметил в своём обращении к бойцам глава Кабанского района. -Сегодня мы привезли всем вам посылки от наших земляков, всё самое необходимое.
Далее глава района ответил на все вопросы ребят, на пожелания и просьбы каждого. Все поступившие обращения взяты Алексеем Анатольевичем под личный контроль.
Один за другим солдаты подходили к главе и военному комиссару. Решить всё на месте не получалось, просьбы и вопросы записали, и в ближайшее время они обязательно будут решаться. Конечно, в основном, переживают мужчины за свои семьи: как будут члены семей платить кредиты, коммунальные услуги, как будет организован подвоз твёрдого топлива и многое другое.
Встреча прошла в тёплой и доверительной обстановке. Все приехавшие на неё отметили позитивный настрой земляков. Им были переданы медикаменты, продуктовые наборы, а также рюкзаки с тёплыми вещами и письма от детей района.
Хмурых или грустных лиц не было. Скорее больше серьёзные. Но ещё больше наши ребята шутили, улыбались и как один говорили, что настрой у них боевой и просили передать слова благодарности землякам за помощь.
Посылку получил каждый солдат. Для них сейчас очень важно такое внимание и поддержка. Ребята в хорошем, боевом настроении, по-мужски сдержанно рассказали о солдатских буднях.
- Низкий поклон и уважение нашим парням! С нетерпением будем ждать их скорейшего возвращения, живыми и здоровыми! – сообщает пресс-служба администрации МО «Кабанский район».
Глава Кабанского района встретился с мобилизованными земляками
Общество, Фото:
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