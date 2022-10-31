Глава Кабанского района встретился с мобилизованными земляками

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кабанский район»

Солдатам привезли всё необходимое, собранное неравнодушными земляками



Глава Кабанского района Бурятии Алексей Сокольников встретился с мобилизованными земляками, которые находятся в воинской части на станции Дивизионная



Увидев знакомые лица, солдаты улыбались и спешили поздороваться, расспросить о делах дома. Кроме первого лица района, на встречу приехали и привезли всё необходимое, собранное неравнодушными земляками, военный комиссар Владимир Шемякин, председатель районного Совета депутатов Семён Онтобоев, главы Кабанского и Каменского поселений Любовь Николаева и Владимир Чиркин.



В самом начале встречи, в доме культуры военной части коллективом районного дома культуры для солдат был подготовлен концерт. Мероприятие проведено с целью повышения и поддержания высокого морального духа бойцов, перед которыми выступили народный художественный ансамбль русской песни «Русичи», а также солисты: Анастасия Позднякова, Максим Кашин и Антон Чебунин.



- От имени всех кабанцев, передаю большой привет нашим мобилизованным ребятам, - отметил в своём обращении к бойцам глава Кабанского района. -Сегодня мы привезли всем вам посылки от наших земляков, всё самое необходимое.



Далее глава района ответил на все вопросы ребят, на пожелания и просьбы каждого. Все поступившие обращения взяты Алексеем Анатольевичем под личный контроль.



Один за другим солдаты подходили к главе и военному комиссару. Решить всё на месте не получалось, просьбы и вопросы записали, и в ближайшее время они обязательно будут решаться. Конечно, в основном, переживают мужчины за свои семьи: как будут члены семей платить кредиты, коммунальные услуги, как будет организован подвоз твёрдого топлива и многое другое.



Встреча прошла в тёплой и доверительной обстановке. Все приехавшие на неё отметили позитивный настрой земляков. Им были переданы медикаменты, продуктовые наборы, а также рюкзаки с тёплыми вещами и письма от детей района.



Хмурых или грустных лиц не было. Скорее больше серьёзные. Но ещё больше наши ребята шутили, улыбались и как один говорили, что настрой у них боевой и просили передать слова благодарности землякам за помощь.



Посылку получил каждый солдат. Для них сейчас очень важно такое внимание и поддержка. Ребята в хорошем, боевом настроении, по-мужски сдержанно рассказали о солдатских буднях.



- Низкий поклон и уважение нашим парням! С нетерпением будем ждать их скорейшего возвращения, живыми и здоровыми! – сообщает пресс-служба администрации МО «Кабанский район».

