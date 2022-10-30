По всем фактам принимались меры по приостановлению её реализации с последующей утилизацией или уничтожением
За 9 месяцев 2022 года в рамках надзора за качеством и безопасностью молочной продукции исследовано 855 проб. Превышений нормативов по содержанию химических загрязнителей, в том числе пестицидов, тяжёлых металлов (кадмий, мышьяк, свинец и др.), микотоксинов не выявлено.
- По физико-химическим и микробиологическим показателям исследовано 807 проб молока и молочной продукции, из которых доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по физико-химическим показателям, составила 5,8%, по микробиологическим - 2,9%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
По всем фактам обнаружения в обороте некачественной молочной продукции принимались меры по приостановлению её реализации с последующей утилизацией или уничтожением. Всего за истёкший период 2022 года из оборота изъято 4 партии продукции общим весом 110 кг.
За 9 месяцев в Бурятии из оборота изъяли 110 кг молочной продукции
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