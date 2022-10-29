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Жителя Бурятии отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

Жителя Бурятии отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина не платил алименты на содержание своей дочери

55-летний житель Тарбагатайского района ранее уже осуждался за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери к исправительным работам, с которых должны были производиться выплаты для ребёнка.

Однако после этого мужчина не стал отбывать наказание и продолжил уклоняться от выплаты алиментов, что послужило основанием для возбуждения в отношении него ещё одного уголовного дела.

- В результате этого неотбытые исправительные работы были ему заменены на срок в колонии-поселении, а новое уголовное дело рассмотрено судом, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.

Мужчина вину признал и обещал суду устроиться на работу, чтобы выплачивать алименты. Несмотря на это, суд посчитал справедливым оставить его отбывать наказание в колонии-поселении, с учётом первого приговора, на 6 месяцев 20 дней.

Приговор вступил в законную силу.
неуплата алиментов

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