Жителя Бурятии отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

Мужчина не платил алименты на содержание своей дочери



55-летний житель Тарбагатайского района ранее уже осуждался за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери к исправительным работам, с которых должны были производиться выплаты для ребёнка.



Однако после этого мужчина не стал отбывать наказание и продолжил уклоняться от выплаты алиментов, что послужило основанием для возбуждения в отношении него ещё одного уголовного дела.



- В результате этого неотбытые исправительные работы были ему заменены на срок в колонии-поселении, а новое уголовное дело рассмотрено судом, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.



Мужчина вину признал и обещал суду устроиться на работу, чтобы выплачивать алименты. Несмотря на это, суд посчитал справедливым оставить его отбывать наказание в колонии-поселении, с учётом первого приговора, на 6 месяцев 20 дней.



Приговор вступил в законную силу.

