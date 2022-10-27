Она присваивается лицам, внёсшим вклад в развитие благотворительности и добровольчества
Благотворителей и волонтёров в Туве будут отмечать государственной наградой. Правительство республики одобрило и внесло на рассмотрение Верховного Хурала проект закона об учреждении медали «За милосердие».
В документе говорится, что медаль «За милосердие» присваивается лицам, внёсшим значительный вклад в развитие благотворительности и добровольчества. Данной наградой может быть отмечены, в частности, такие виды деятельности как поддержка детей и молодёжи, сохранение и приумножение традиций милосердия, безвозмездная помощь людям, реализация социально значимых проектов и программ, популяризация здорового образа жизни.
Медалью «За милосердие» могут быть награждены не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, а также лица без гражданства. С её учреждением перечень государственных наград и почётных званий Тувы увеличится до 40. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве учредили новую медаль «За милосердие»
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