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В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос

В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
В поликлиниках появилась новая вакцина-распылитель против COVID-19

В Бурятии дополнительно к внутримышечному способу вакцинации от COVID-19 появился новый способ вакцинации – интраназальный (через нос). Для этого в медицинские организации республики уже распределены 30 тысяч насадок-распылителей для введения вакцины «Гам-Ковид-Вак».

- При интраназальном способе введения вакцину вводят при помощи дозирующего устройства (насадка-распылитель на шприце), в один носовой вход на вдохе, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии

Перед введением препарата нужно будет соблюсти некоторые правила при вакцинации, отмечают медики:

- Необходимо высморкаться, проверить проходимость носовых ходов поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов.

- В течение 30 мин после вакцинации человека, получившего вакцину, просят оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.

- В случае интраназального введения вакцины рекомендовано в течение двух часов воздержаться от чихания и высмаркивания, а также исключить курение, прием пищи и жидкости.

Чтобы воспользоваться новшеством, достаточно прийти с полисом в поликлинику по месту жительства. Вакцинация бесплатная.
коронавирус вакцинация профилактика

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