В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос

Общество, Фото: минздрав Бурятии

В поликлиниках появилась новая вакцина-распылитель против COVID-19



В Бурятии дополнительно к внутримышечному способу вакцинации от COVID-19 появился новый способ вакцинации – интраназальный (через нос). Для этого в медицинские организации республики уже распределены 30 тысяч насадок-распылителей для введения вакцины «Гам-Ковид-Вак».



- При интраназальном способе введения вакцину вводят при помощи дозирующего устройства (насадка-распылитель на шприце), в один носовой вход на вдохе, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии



Перед введением препарата нужно будет соблюсти некоторые правила при вакцинации, отмечают медики:



- Необходимо высморкаться, проверить проходимость носовых ходов поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов.



- В течение 30 мин после вакцинации человека, получившего вакцину, просят оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.



- В случае интраназального введения вакцины рекомендовано в течение двух часов воздержаться от чихания и высмаркивания, а также исключить курение, прием пищи и жидкости.



Чтобы воспользоваться новшеством, достаточно прийти с полисом в поликлинику по месту жительства. Вакцинация бесплатная.

