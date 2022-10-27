В поликлиниках появилась новая вакцина-распылитель против COVID-19
В Бурятии дополнительно к внутримышечному способу вакцинации от COVID-19 появился новый способ вакцинации – интраназальный (через нос). Для этого в медицинские организации республики уже распределены 30 тысяч насадок-распылителей для введения вакцины «Гам-Ковид-Вак».
- При интраназальном способе введения вакцину вводят при помощи дозирующего устройства (насадка-распылитель на шприце), в один носовой вход на вдохе, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии
Перед введением препарата нужно будет соблюсти некоторые правила при вакцинации, отмечают медики:
- Необходимо высморкаться, проверить проходимость носовых ходов поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов.
- В течение 30 мин после вакцинации человека, получившего вакцину, просят оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.
- В случае интраназального введения вакцины рекомендовано в течение двух часов воздержаться от чихания и высмаркивания, а также исключить курение, прием пищи и жидкости.
Чтобы воспользоваться новшеством, достаточно прийти с полисом в поликлинику по месту жительства. Вакцинация бесплатная.
В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос
Общество, Фото:
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