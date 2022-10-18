Спортсмен стал победителем в весовой категории до 53 кг
C 14 по 17 октября в Нижегородской области прошло первенство России по боевому самбо среди юношей 16-18 лет. За возможность попасть в сборную страны боролись более 200 спортсменов. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
- Пять тяжелейших боев на первенстве России провёл мой ученик Мунко Д. и стал победителем в весовой категории до 53 кг, в которой за медали боролись 26 человек, - рассказал тренер спортсмена Жаргал Жигжитов. - Я безумно рад этой нашей общей победе. Мы упорно готовились на протяжении трёх месяцев и вот результат.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, это не единственная победа на данном турнире. Бронзовым призёром турнира в весовой категории до 64 кг стал воспитанник Андрея Будажапова Самба Ц.
Самбист из Бурятии выиграл первенство России
Общество, Фото:
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