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В Бурятии отремонтировали центр амбулаторной онкологической помощи

В Бурятии отремонтировали центр амбулаторной онкологической помощи
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы систем вентиляции

В здании бывшего отделения функциональной диагностики Гусиноозёрской центральной районной больницы капитально отремонтировали помещение площадью 505 квадратных метров. В нём разместится центр амбулаторной онкологической помощи. Для этого на объекте сделали перепланировку помещений, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.

  

- На объекте были произведены отделочные работы, заменены окна и двери, была осуществлена частичная перепланировка помещений, также произведена полная замена систем электроосвещения, пожарной сигнализации, отопления, вентиляции, канализации и водопровода, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Капитальный ремонт здания проводился в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость капитального ремонта – 13,6 млн рублей.

медицинская помощь

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