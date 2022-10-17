В Бурятии отремонтировали центр амбулаторной онкологической помощи

Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы систем вентиляции
В здании бывшего отделения функциональной диагностики Гусиноозёрской центральной районной больницы капитально отремонтировали помещение площадью 505 квадратных метров. В нём разместится центр амбулаторной онкологической помощи. Для этого на объекте сделали перепланировку помещений, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.
- На объекте были произведены отделочные работы, заменены окна и двери, была осуществлена частичная перепланировка помещений, также произведена полная замена систем электроосвещения, пожарной сигнализации, отопления, вентиляции, канализации и водопровода, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Капитальный ремонт здания проводился в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость капитального ремонта – 13,6 млн рублей.
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