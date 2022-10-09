В Улан-Удэ работает бурятский этно-маркет

В нём представлены работы скульпторов, дизайнеров, ремесленников, писателей, ювелиров и художников



Этно-маркет «ZAM» был открыт в сентябре 2016 года как пространство для размещения изделий мастеров Бурятии. Сегодня в «ZAM» представлены работы более 250 талантливых скульпторов, дизайнеров, ремесленников, писателей, ювелиров и художников. Теперь творческая команда этно-маркета не только помогает мастерам реализовывать свои изделия, но и сама придумывает интересные идеи и воплощает их в жизни.



Так, в собственной линейке «ZAM» присутствуют предметы гардероба: платья и рубашки с элементами бурятского национального костюма, а также футболки и толстовки с авторскими принтами на тему истории и культуры Бурятии, спортивные штаны и шорты. Также «ZAM» производит украшения, блокноты, бутылки и термосы – все с символикой Бурятии.



Примечательно, что мастера не просто наносят на изделия распространённые бурятские орнаменты: улзы, юндэн или соёмбо, как это делают многие, а интерпретируют наследие Бурятии креативным образом, с юмором и знанием трендов.



Так, например, появилась популярная футболка «Боишься – не делай, делаешь – не бойся». Цитата выполнена на «монгол бэшэг», то есть написана вертикальным письмом. По мнению ребят, именно монгольская вязь как нельзя лучше подходит для целей этно-маркета – продвижению бурят-монгольского наследия в современном мире.



Как считает Арюна Цыбикова, основатель «ZAM», монгольская вязь выглядит интересно, графично и эстетично.



- Самое ценное, это то, что в изготовлении изделий участвует много человек, то есть изделие появляется в результате поистине народного творчества. Сначала мы тщательно собираем мнение клиентов, что бы им хотелось видеть на витринах нашего маркета, держим нос по ветру, так сказать. Учимся у всего, что окружает нас. Затем проводим множество мозговых штурмов всей командой. Для обсуждения продукта у нас есть отдельный чат, ведь это самое важное, это ДНК компании. Обсуждаем всё – от идеи принта до цвета ткани, которую заказываем у поставщика, - подчёркивает Арюна.

