Однако есть ограничения по объёму
22 октября полигон в пригородном Вахмистрово будет бесплатно принимать от улан-удэнцев мусор, собранный во время субботников.
В рамках месячника чистоты в этот день горожане смогут сдать мусор, который будет собран с приусадебных участков, дач – в объёме до трёх кубометров, сообщает комитет городского хозяйства.
Речь идёт о ветках, ботве, листве, а не о бытовом или строительном мусоре.
Ввоз мусора на полигон ТБО с 8:00 до 19:00, два технических перерыва с 12:00 до 12:30 и с 17:00 до 17:30.
Всего с начала месячника чистоты, который стартовал 19 сентября, в Улан-Удэ вывезено около тысячи мешков мусора и листьев общим объёмом 395,3 кубометров, а это 44 «КамАЗа» мусора и листвы. Ежедневно девять машин комбината по благоустройству вывозят мусор с территорий общего пользования после проведения экологических акций и субботника.
Чистоту и порядок наводят и управляющие компании, и ТСЖ. Они убирают листву и мусор на придомовых территориях, ремонтируют и красят скамейки, козырьки, урны, а также малые архитектурные формы во дворах. В мкрн Энергетик посадили кустарники, которые украсили двор дома №31, в мкрн Сокол проверили и отремонтировали козырьки над подъездами, по ул. Жердева, Мокрова, Калашникова привели в порядок зеленые насаждения.
Месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города завершится 22 октября общегородским субботником.
Полигон под Улан-Удэ один день будет бесплатно принимать мусор с дач
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