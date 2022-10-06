В Иркутской области изменили закон о бесплатном предоставлении земли

Многодетные семьи сохранят право на получение участка в случае гибели совершеннолетних детей во время спецоперации



За многодетными семьями Иркутской области сохранили право на получение бесплатного земельного участка в случае гибели (смерти) одного или нескольких совершеннолетних детей во время специальной военной операции, проводимой на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, а также при выполнении задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения спецоперации. Соответствующие поправки были подписаны в закон № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».



Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Для сохранения права на бесплатное предоставление в собственность земельного участка многодетная семья должна подать в уполномоченный орган заявление о сохранении очерёдности. Семьи, которые были сняты с учёта до дня вступления в силу закона, будут восстановлены на земельном учёте исходя из первоначальной даты постановки на учёт.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в регионе работает межведомственный штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Штаб координирует работу в решении как простых бытовых вопросов, так и сложных жизненных ситуаций. За помощью граждане могут обратиться в администрации муниципальных образований или на горячую линию «122».

