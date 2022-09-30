В Бурятии пересмотрят итоги «мусорного» аукциона на 146 млн

Речь идёт о ликвидации свалки в Тункинском районе



В Тункинском районе Бурятии пересмотрят итоги аукциона на ликвидацию свалки с начальной ценой контракта 146 млн рублей. Такое решение приняло Бурятское УФАС, куда поступила жалоба по проведённым торгам.



Победителем аукциона была признана компания, предложившая исполнить контракт по цене более чем в два раза ниже начальной.



- Однако данная компания не должна была допускаться к торгам, так как не имела требуемого опыта. Представленный в заявке победителя контракт 2018 года заключался заказчиком с другим подрядчиком. Сам же победитель в исполнении контракта участвовал в рамках заключенного с подрядчиком договора простого товарищества. Вместе с тем, закон о контрактной системе предусматривает возможность участия в закупке только одного участника – юридического или физического лица. Информация о контракте, заключенном с иным лицом, не может быть принята в качестве подтверждения квалификации участника закупки, - пояснили в пресс-службе Бурятского УФАС.



Антимонопольный орган выдал предписание заказчику аукциона – национальному парку «Тункинский» - отменить итоговый протокол. Процедура рассмотрения заявок участников будет проведена заново.



