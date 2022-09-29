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Жителей Бурятии возмутили иволгинские «скорые»

Жителей Бурятии возмутили иволгинские «скорые»
Общество,  Фото:"Аноним 03"
«Я думала, таких машин уже давно нет», - поделилась местная жительница

В паблике «Аноним 03» жительница Иволгинского района Бурятии опубликовала фотографию автомобиля скорой помощи. Кроме медицинской каталки, лавочки и прикрытых тканью окон, в автомобиле отсутствует какое-либо оборудование. Помимо этого, сам салон не отличается особой чистотой.

По словам женщины, в салоне было очень холодно. И в таких условиях врачи и водители автомобилей должны находиться ежедневно, переживает местная жительница.

«Я думала, таких машин уже давно нет, куда делись все новые машины, которые поставили в прошлых годах? Почему не закупаете новые машины?» - задаётся она вопросом.

Часть комментаторов разделило мнение автора: «Куда хуже, 21 век на дворе, где нормальный транспорт?», «Ужас, пора всех менять», «В Ильинке нет ни машин новых, ни фельдшеров».

Однако другая часть комментаторов, напротив, посоветовала автору поста сказать спасибо за то, что до медицинского учреждения не пришлось идти пешком. Подобные машины являются необходимостью за счёт своей проходимости в условиях отсутствия дорог в районах, отмечают жители.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 сентября в Бурятию поступили пять новых автомобилей скорой помощи. Правда, все они были переданы на станцию скорой медицинской помощи Улан-Удэ. Также городские и районные поликлиники получили 91 новый автомобиль «Лада Гранта».

скорая помощь

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