В Бурятии после прокурорского вмешательства очистили колодцы

В надзорный орган обратились местные жители



Жители многоквартирного дома в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку исполнение закона при оказании коммунальных услуг.



Установлено, что ресурсоснабжающая организация не обеспечена бесперебойную работу всех элементов системы канализации - канализационных сетей и сооружений на них. Это нарушает права потребителей на получение коммунальных услуг надлежащего качества.



В суд было направлено исковое заявление об обязании ресурсоснабжающей организации обеспечить надлежащее содержание дворовых колодцев, провести осмотр канализационный сети, составить план мероприятий по технической эксплуатации сети.



Суд удовлетворил иск.



- В целях недопущения возникновения критической санитарно-эпидемиологической обстановки требование прокурора района об обязании принять меры по очистке дворовых колодцев от жидких бытовых отходов судом обращено к немедленному исполнению. Требования в данной части исполнены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Решение не вступило в законную силу.