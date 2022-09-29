В надзорный орган обратились местные жители
Жители многоквартирного дома в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку исполнение закона при оказании коммунальных услуг.
Установлено, что ресурсоснабжающая организация не обеспечена бесперебойную работу всех элементов системы канализации - канализационных сетей и сооружений на них. Это нарушает права потребителей на получение коммунальных услуг надлежащего качества.
В суд было направлено исковое заявление об обязании ресурсоснабжающей организации обеспечить надлежащее содержание дворовых колодцев, провести осмотр канализационный сети, составить план мероприятий по технической эксплуатации сети.
Суд удовлетворил иск.
- В целях недопущения возникновения критической санитарно-эпидемиологической обстановки требование прокурора района об обязании принять меры по очистке дворовых колодцев от жидких бытовых отходов судом обращено к немедленному исполнению. Требования в данной части исполнены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решение не вступило в законную силу.
В Бурятии после прокурорского вмешательства очистили колодцы
Общество, Фото:
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