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В Бурятии после прокурорского вмешательства очистили колодцы

В Бурятии после прокурорского вмешательства очистили колодцы
Общество,  Фото:pixabay.com.
В надзорный орган обратились местные жители

Жители многоквартирного дома в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку исполнение закона при оказании коммунальных услуг.

Установлено, что ресурсоснабжающая организация не обеспечена бесперебойную работу всех элементов системы канализации - канализационных сетей и сооружений на них. Это нарушает права потребителей на получение коммунальных услуг надлежащего качества.

В суд было направлено исковое заявление об обязании ресурсоснабжающей организации обеспечить надлежащее содержание дворовых колодцев, провести осмотр канализационный сети, составить план мероприятий по технической эксплуатации сети.

Суд удовлетворил иск.

- В целях недопущения возникновения критической санитарно-эпидемиологической обстановки требование прокурора района об обязании принять меры по очистке дворовых колодцев от жидких бытовых отходов судом обращено к немедленному исполнению. Требования в данной части исполнены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Решение не вступило в законную силу.
прокуратура

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