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В Бурятии 10% воспитателей моложе 30 лет

В Бурятии 10% воспитателей моложе 30 лет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На одного педагогического работника приходится в среднем 15 воспитанников

27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Дата выбрана не случайно. Первый детский сад в России был открыт в Санкт Петербурге 27 сентября 1863 года.

Первое дошкольное учреждение в Бурятии начало работать в 1927 году. В 1932 году уже действовало 33 дошкольных учреждения, которые посещали 1,1 тысяч детей, в них работал 51 педагог. Максимальное количество дошкольных учреждений было зафиксировано в 1990 году, когда их количество достигало 794, а работало 7855 педагогов.

Сегодня в Бурятии работают 512 организаций, которые реализуют образовательные программы дошкольного образования и осуществляют присмотр и уход за детьми. В них трудятся 3853 педагогических работника, из них воспитателей и старших воспитателей 3142 человека, учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагогов-психологов – 209 человек, музыкальных руководителей – 291 человек, инструкторов по физической культуре – 87 человек.

Общее количество воспитанников составляет 58,7 тысяч детей. На одного педагогического работника приходится в среднем 15 воспитанников.

Основная часть педагогических работников – это специалисты в возрасте от 30 до 49 лет – 63,5 %, от 50 до 59 лет – 19,5 %, в возрасте старше 60 лет – 7 %. Специалисты в возрасте моложе 30 лет составляют 10 %.

Высшее педагогическое образование имеют 51 % педагогических работников, среднее профессиональное педагогическое – 43 %. В течение последних трёх лет 2963 специалиста прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку (77 % общей численности педагогических работников).

Педагогический стаж работы более 20 лет имеют 1119 педагогических работников (30 %), менее 5 лет – 1034 педагогических работника (27 %).


По информации пресс-службы Бурятстата
воспитатели детские сады

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