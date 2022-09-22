Из Бурятии выдворили гастарбайтера из Кыргызстана

Иностранного гражданина задержал пограничный наряд в Кяхте



Судебные приставы Бурятии выдворили за пределы России гражданина Кыргызстана. Иностранца при проверке документов задержал пограничный наряд в Кяхте.



- Выяснилось, что в Россию мужчина приехал в январе 2020 года на заработки. В 2021 году ему был запрещён въезд в страну, а в марте 2022 года за нарушение сроков режима пребывания и отсутствие документов, подтверждающих право на проживание в РФ, Ленинским районным судом Иркутска был привлечён к административной ответственности и должен был самостоятельно покинуть Россию в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Во время судебного заседания Кяхтинского районного суда житель Кыргызстана свою вину признал, факт нарушения режима на территории РФ не оспаривал. Он пояснил, что Россию покинуть не смог из-за отсутствия денег.



Суд назначил ему наказание в виде административного выдворения за пределы России в принудительном порядке.



Под надзором судебных приставов Бурятии гражданин Кыргызстана покинул Российскую Федерацию.

