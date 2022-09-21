21 сентября

20 сентября

Популярное

В Улан-Удэ объяснили, зачем приковали качели замками

В Улан-Удэ объяснили, зачем приковали качели замками
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
С качелей упал ученик

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцев весьма удивило неожиданное решение с новенькими качелями, установленными возле школы №40. Цепи, на которых держатся качели-лавочка, приковали замками с обеих сторон. Так что теперь там сложно даже просто посидеть и тем более покачаться.

Фотография качелей появилась в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Ситуация изрядно возмутила пользователей. «Дома покачаетесь», «Платная, наверное», - шутили они.

Как выяснилось, качели закрыла на замок администрация школы после падения с них ребёнка. Об этом «Байкал-Daily» рассказали в мэрии Улан-Удэ.

- 15 сентября на территории школы №40 произошёл случай падения с качелей ученика. В результате ребёнок получил ссадины и царапины. В настоящее время ребёнок посещает школу, жалоб на здоровье нет. В целях предотвращения травм администрация школы приняла решение временно зафиксировать качели, - пояснили в администрации города.

Выяснилось, что конструкция качелей требует доработок по части безопасности, о чём уведомили подрядчика. Так что сейчас качели официально демонтированы «до принятия мер по обеспечению безопасности». 
качели школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучшее школьное лесничество выбрали в Бурятии
Лучшее школьное лесничество выбрали в Бурятии
Общество, 21.09.2022
В 2018 году в Бурятии было всего 15 школьных лесничеств, сейчас их уже 44
Полтонны стекла и полтора центнера пластика собрали на Ольхоне
Полтонны стекла и полтора центнера пластика собрали на Ольхоне
Общество, 21.09.2022
Пункт раздельного сбора мусора работал всё лето
Иркутяне окунутся в воспоминания под песни группы «Звери»
Иркутяне окунутся в воспоминания под песни группы «Звери»
Общество, 21.09.2022
Легендарная группа даст концерт в октябре
У жительницы Бурятии в сентябре внезапно зацвёл горох
У жительницы Бурятии в сентябре внезапно зацвёл горох
Общество, 21.09.2022
Растению не помешала холодная погода
Солистка из Петербурга пополнила труппу Бурятского оперного театра
Солистка из Петербурга пополнила труппу Бурятского оперного театра
Общество, 21.09.2022
Наталья Якимова назвала улан-удэнскую публику очень отзывчивой
Четыре медведя «поселились» в улан-удэнском сквере
Четыре медведя «поселились» в улан-удэнском сквере
Общество, 21.09.2022
Горожан попросили бережно относиться к ним
Жители Улан-Удэ не могут уехать из Зверосовхоза
Жители Улан-Удэ не могут уехать из Зверосовхоза
Общество, 21.09.2022
Люди отчаянно пытаются попасть в салон, когда в нём буквально не осталось места
В Бурятии ненастная погода
В Бурятии ненастная погода
Общество, 21.09.2022
Ожидается ветер до 21 м/с
В Улан-Удэ осуждённые женщины прочитали осенние произведения
В Улан-Удэ осуждённые женщины прочитали осенние произведения
Общество, 20.09.2022
Среди осуждённых провели конкурс монологов
В Иркутской области пешеходов призывают носить светоотражатели
В Иркутской области пешеходов призывают носить светоотражатели
Общество, 20.09.2022
Этот элемент безопасности может спасти жизнь 
В Улан-Удэ проведут благотворительную книжную распродажу
В Улан-Удэ проведут благотворительную книжную распродажу
Общество, 20.09.2022
Вырученные средства отправятся в фонд помощи животным
В Иркутском районе несколько дней горит свалка
В Иркутском районе несколько дней горит свалка
Общество, 20.09.2022
Собственника земли привлекут к ответственности 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^