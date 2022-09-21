С качелей упал ученик
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцев весьма удивило неожиданное решение с новенькими качелями, установленными возле школы №40. Цепи, на которых держатся качели-лавочка, приковали замками с обеих сторон. Так что теперь там сложно даже просто посидеть и тем более покачаться.
Фотография качелей появилась в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия». Ситуация изрядно возмутила пользователей. «Дома покачаетесь», «Платная, наверное», - шутили они.
Как выяснилось, качели закрыла на замок администрация школы после падения с них ребёнка. Об этом «Байкал-Daily» рассказали в мэрии Улан-Удэ.
- 15 сентября на территории школы №40 произошёл случай падения с качелей ученика. В результате ребёнок получил ссадины и царапины. В настоящее время ребёнок посещает школу, жалоб на здоровье нет. В целях предотвращения травм администрация школы приняла решение временно зафиксировать качели, - пояснили в администрации города.
Выяснилось, что конструкция качелей требует доработок по части безопасности, о чём уведомили подрядчика. Так что сейчас качели официально демонтированы «до принятия мер по обеспечению безопасности».
В Улан-Удэ объяснили, зачем приковали качели замками
Общество, Фото:
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