В Улан-Удэ дорогу ремонтируют по вечерам

Сейчас идёт укладка асфальта по улице Строителей



В Улан-Удэ асфальтируют дорогу по улице Строителей. Участок дороги длиной в 470 метров обновляет подрядная организация «БСК». Участок располагается от дома №39 до улицы Кабанская, сообщили в мэрии.



На данный момент дорожные рабочие укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия.



По завершению работ МУ «Улан-Удэстройзаказчик» проведёт лабораторный контроль качества укладки асфальта.



- Работы ведутся в вечернее время для обеспечения высоких темпов производства работ, соблюдения графика и скорейшей сдачи ремонтируемого участка дороги, - сообщили в комитете по строительству.

