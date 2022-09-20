Сейчас идёт укладка асфальта по улице Строителей
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу по улице Строителей. Участок дороги длиной в 470 метров обновляет подрядная организация «БСК». Участок располагается от дома №39 до улицы Кабанская, сообщили в мэрии.
На данный момент дорожные рабочие укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия.
По завершению работ МУ «Улан-Удэстройзаказчик» проведёт лабораторный контроль качества укладки асфальта.
- Работы ведутся в вечернее время для обеспечения высоких темпов производства работ, соблюдения графика и скорейшей сдачи ремонтируемого участка дороги, - сообщили в комитете по строительству.
В Улан-Удэ дорогу ремонтируют по вечерам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Арюна Иванова представила Бурятию на конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы»
Протоколы составляют и на посетителей, и на должностных лиц
Лидерство у регионов юга России
Сейчас идёт укладка асфальта по улице Строителей
За сутки выявили чуть более сотни новых больных
«Я к этому шла давно», - призналась артистка
Мужчину депортировали после отбытия срока за убийство
Такие «инновации» были обнаружены на территории школы №40
Движение ограничат из-за соревнований велосипедистов
Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 растопили на несколько дней позже срока
Дети рискуют получить травму при скатывании
Представитель Бурятии завоевал две золотые медали
Женщина обратилась за разъяснением в прокуратуру
В вопросе разбиралась прокуратура
Аферист выманил у людей 9,3 млн рублей