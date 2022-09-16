В Бурятии в память о погибшем в спецоперации установили «парту Героя»

15 сентября в средней школе № 2 в селе Мухоршибирь в Бурятии открыли уголок памяти и «парту Героя» в честь своего выпускника Дмитрия Горлатых. 9 мая он погиб в ходе спецоперации на Украине.
Дмитрий родился и вырос в Мухоршибири. С первого класса учился в средней общеобразовательной школе № 2. С детства мечтал стать военным.
После окончания школы в 2015 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. Успешно окончил обучение в 2019 году. По распределению был направлен в Ленинградскую область в звании лейтенанта.
В ноябре 2021 года Дмитрий получил звание старшего лейтенанта. В феврале 2022-го был направлен на учение в Курскую область.
9 мая при выполнении воинского долга погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины.
К учащимся обратилась Валентина Николаевна Хохлова, которая была директором школы до 2021 года.
- Мы хотим, чтобы в ваших сердцах осталось понимание того, что он не зря отдал свою жизнь. Уверены, что чувство патриотизма и любви к своей Родине у вас будет только крепче. Растите достойными сыновьями и дочерями своих родителей, своей великой страны, - цитирует Валентину Николаевну «Мухоршибирь-инфо».