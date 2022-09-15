За последний месяц число укусов собаками уменьшилось на треть
В целом по Бурятии уменьшилось количество укусов собаками. За август зарегистрировано 274 случаев нападений собак на людей, тогда как в прошлом году их было 345, сообщили в управлении ветеринарии.
По районам количество укусов осталось на прежнем уровне, а вот в Улан-Удэ число случаев нападений уменьшилось на треть.
Чаще всего (60% случаев) на людей нападают хозяйские собаки. Ещё в 40% случаев владельцы животного не были установлен. Впрочем, это не отменяет того факта, что собака может иметь хозяина и просто находиться на самовыгуле.
- Уменьшение количества укусов связано с комплексом мероприятий. Это принятый зимой указ главы Бурятии о запрете выпуска крупных особей от 25 см в холке. Активная работа административных комиссий при администрациях районов и городов. Усиление работы служб по отлову безнадзорных животных и проведение разъяснительной работы с гражданами, - пояснили в управлении ветеринарии Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», последний зарегистрированный факт укуса собаки был зафиксирован в начале этой недели в Улан-Удэ на улице Тобольской. Там хозяйская собака набросилась на 10-летнюю девочку. Владельца собаки установили.
Количество нападений собак на улан-удэнцев снижается
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