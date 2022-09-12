Хозяин собаки поставил ей будку возле многоквартирного дома
В Улан-Удэ произошло очередное нападение собаки на человека. На улице Тобольская собака набросилась на 10-летнюю девочку, покусав её.
На место выезжали специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства. Выяснилось, что напавшая собака имеет хозяина, который не обеспечил должную охрану животного.
- Установлено, что собака, укусившая ребёнка, проживает в самодельной будке вблизи многоквартирного дома, что является грубым нарушением правил содержания домашних животных, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Хозяин собаки установлен. На него составили два протокола по ст. 47.1 и 51 закона Бурятии «Об административных правонарушениях».
– Владельцу выдано предписание убрать будку с места общего пользования. Призываем тщательнее следить за домашними питомцами, чтобы не допустить подобных случаев, –обратился начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Цокто Жамсуев.
По республиканскому закону «Об административных правонарушениях», за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы на физическое лицо в размере от трёх до пяти тысяч рублей, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от трёх до пяти тысяч рублей.
В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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