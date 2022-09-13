При школах Бурятии разобьют огороды









Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике будут поддерживать практику пришкольных участков. «Это полезно для всех - для детей, для молодых педагогов-агрономов», - написал глава республики в своём телеграм-канале.- Посмотрели сегодня пришкольный садовый участок при санаторной школе-интернат №28. Участок здесь функционирует уже пять лет. Есть даже теплицы и сад. За всеми растениями на участке ухаживают сами дети вместе с педагогами. Так ребята приучаются к труду, на практике узнают, что в нашем климате растёт, как за этими растениями ухаживать, обеспечивают себя свежими овощами и ягодами. Может, кто-то в будущем даже свяжет свою жизнь с сельским хозяйством, - поделился Алексей Цыденов.По его словам, педагоги и дети планируют увеличить сад, расширить виды растений в дендрарии, приобрести и смонтировать капельное оборудование и круглогодичные теплицы и даже разбить зимний сад. «А мы поможем эти планы осуществить», - добавил глава республики.Подобную практику планируют расширять. Для начала ещё на 10 пришкольных участках помогут организовать подобные агроклассы при школах