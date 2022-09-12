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Конкурс «Бренды Бурятии» выиграли «Оронгойские буузы»

Конкурс «Бренды Бурятии» выиграли «Оронгойские буузы»
Общество,  Фото:пресс-служба МСХиП РБ
Мероприятие прошло в рамках фермерского фестиваля «Своё»

В Улан-Удэ с 9 по 10 сентября прошёл второй фермерский фестиваль «Своё». На площади Советов фермеры Бурятии представили свою продукцию: птицу, рыбу, мясные деликатесы, сыры, мёд и другую продукцию пчеловодства, овощи, картофель, ягоды, оригинальную выпечку, молочные продукты, дикоросы и прочее. Всего в ярмарке приняло участие 75 участников.

Праздничное настроение помогли создать творческие коллективы региона. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах по валянию шерсти, росписи экосумок, мыловарению, плетению джута, сыроварению, росписи пряников, делали фото на память в фотозоне. За два дня фестиваль посетило более 41000 человек сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.

В рамках фестиваля «Своё» проводился конкурс «Бренды Бурятии». Всего в конкурсе участвовали 11 районов республики.

Первое место занял Иволгинский район с брендом «Оронгойские буузы». Он был награждён призом в размере 70 тысяч рублей.

Также были награждены денежными призами ещё 4 района, вошедшие в первую пятёрку призёров:
- второе место - Кабанский с брендом «Посольский рыбный пирог»;
- третье место - Закаменский с брендом «Захааминай замбаа»;
- четвёртое место - Тарбагатайский с брендом «Тарбагатайское сало»;
- пятое место - Селенгинский с брендом «Селенгинский кумыс».
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