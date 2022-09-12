Конкурс «Бренды Бурятии» выиграли «Оронгойские буузы»

Общество, Фото: пресс-служба МСХиП РБ

Мероприятие прошло в рамках фермерского фестиваля «Своё»



В Улан-Удэ с 9 по 10 сентября прошёл второй фермерский фестиваль «Своё». На площади Советов фермеры Бурятии представили свою продукцию: птицу, рыбу, мясные деликатесы, сыры, мёд и другую продукцию пчеловодства, овощи, картофель, ягоды, оригинальную выпечку, молочные продукты, дикоросы и прочее. Всего в ярмарке приняло участие 75 участников.



Праздничное настроение помогли создать творческие коллективы региона. Гости фестиваля участвовали в мастер-классах по валянию шерсти, росписи экосумок, мыловарению, плетению джута, сыроварению, росписи пряников, делали фото на память в фотозоне. За два дня фестиваль посетило более 41000 человек сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



В рамках фестиваля «Своё» проводился конкурс «Бренды Бурятии». Всего в конкурсе участвовали 11 районов республики.



Первое место занял Иволгинский район с брендом «Оронгойские буузы». Он был награждён призом в размере 70 тысяч рублей.



Также были награждены денежными призами ещё 4 района, вошедшие в первую пятёрку призёров:

- второе место - Кабанский с брендом «Посольский рыбный пирог»;

- третье место - Закаменский с брендом «Захааминай замбаа»;

- четвёртое место - Тарбагатайский с брендом «Тарбагатайское сало»;

- пятое место - Селенгинский с брендом «Селенгинский кумыс».

