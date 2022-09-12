Жители Улан-Удэ смогут принять участие в акции по покраске объекта культурного наследия
С 15 по 16 сентября в Улан-Удэ пройдут мероприятия проекта «Сохраняем наследие вместе». Инициатива поможет сохранить культурное наследие в 20 регионах России и привлечь к нему внимание населения.
15 сентября в 14:00 для всех желающих пройдёт просветительский лекторий по вопросам сохранения объектов культурного наследия (12+). Экспертами выступят:
- Мария Нестерова, начальник отдела сохранения объектов культурного наследия комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации РБ и правительства РБ;
- Евгений Семёнов, кандидат исторических наук, декан факультета социально-культурной деятельности, наследия и туризма Восточно-Сибирского государственного института культуры;
- Сергей Иванов, ведущий архивист отдела публикации документов государственного архива Республики Бурятия;
- Ольга Кузьмичева, главный библиограф центра библиографии и краеведения национальной библиотеки Республики Бурятия;
- команда проекта «Старый город»: Аюна Пивоварова, Дмитрий Ильин.
В этот же день состоится мастер-класс от экскурсовода, гида-переводчика, «Лучшего гида России 2021» Наталии Мясниковой на тему «Как интересно рассказать об объектах культурного наследия» (12+).
Во второй день, 16 сентября, жители города и волонтёры смогут принять участие в акции по покраске объекта культурного наследия – «Дом мещанина М.Д. Фишева» (12+). Место проведения: Смолина 28. Работы на объекте начнутся в 10:00. Организатор предоставляет питание. Количество мест ограничено. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии запустят проект «Сохраняем наследие вместе»
Общество, Фото:
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