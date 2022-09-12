12 сентября

11 сентября

Популярное

В Бурятии запустят проект «Сохраняем наследие вместе»

В Бурятии запустят проект «Сохраняем наследие вместе»
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители Улан-Удэ смогут принять участие в акции по покраске объекта культурного наследия

С 15 по 16 сентября в Улан-Удэ пройдут мероприятия проекта «Сохраняем наследие вместе». Инициатива поможет сохранить культурное наследие в 20 регионах России и привлечь к нему внимание населения.

15 сентября в 14:00 для всех желающих пройдёт просветительский лекторий по вопросам сохранения объектов культурного наследия (12+). Экспертами выступят:
- Мария Нестерова, начальник отдела сохранения объектов культурного наследия комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации РБ и правительства РБ;
- Евгений Семёнов, кандидат исторических наук, декан факультета социально-культурной деятельности, наследия и туризма Восточно-Сибирского государственного института культуры;
- Сергей Иванов, ведущий архивист отдела публикации документов государственного архива Республики Бурятия;
- Ольга Кузьмичева, главный библиограф центра библиографии и краеведения национальной библиотеки Республики Бурятия;
- команда проекта «Старый город»: Аюна Пивоварова, Дмитрий Ильин.

В этот же день состоится мастер-класс от экскурсовода, гида-переводчика, «Лучшего гида России 2021» Наталии Мясниковой на тему «Как интересно рассказать об объектах культурного наследия» (12+).

Во второй день, 16 сентября, жители города и волонтёры смогут принять участие в акции по покраске объекта культурного наследия – «Дом мещанина М.Д. Фишева» (12+). Место проведения: Смолина 28. Работы на объекте начнутся в 10:00. Организатор предоставляет питание. Количество мест ограничено. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

Возрастное ограничение 12+

акция объекты культурного наследия культурное наследие проект Улан-Удэ Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии запустят проект «Сохраняем наследие вместе»
В Бурятии запустят проект «Сохраняем наследие вместе»
Общество, 12.09.2022
Жители Улан-Удэ смогут принять участие в акции по покраске объекта культурного наследия
В Чите установили трёхметрового манула и боксёрскую перчатку
В Чите установили трёхметрового манула и боксёрскую перчатку
Общество, 12.09.2022
В центре города появились символы чемпионата России по боксу
Улигершин из Бурятии принял участие во «Встречах в центре Азии»
Улигершин из Бурятии принял участие во «Встречах в центре Азии»
Общество, 12.09.2022
Республику представил лауреат фестиваля «Алтаргана»
Курган в Туве расскажет новое о скифской культуре
Курган в Туве расскажет новое о скифской культуре
Общество, 12.09.2022
Учёные нашли захоронение молодого знатного воина
В Бурятии разыграли кубок республики по автомногоборью
В Бурятии разыграли кубок республики по автомногоборью
Общество, 12.09.2022
В столице региона состоялись соревнования «Ралли спринт»
Психолог из Бурятии победила на межрегиональном конкурсе
Психолог из Бурятии победила на межрегиональном конкурсе
Общество, 12.09.2022
В нём приняли участие работники учреждений социальной сферы
В Агинском округе почтили память Иосифа Кобзона
В Агинском округе почтили память Иосифа Кобзона
Общество, 12.09.2022
11 сентября ему бы исполнилось 85 лет
В Бурятии завершился фестиваль «Театральная неделя»
В Бурятии завершился фестиваль «Театральная неделя»
Общество, 12.09.2022
Победителям вручили золотые статуэтки
В Улан-Удэ откорректируют проект строящегося водопровода
В Улан-Удэ откорректируют проект строящегося водопровода
Общество, 12.09.2022
Строящийся объект водоснабжения на Верхней Берёзовке подорожал из-за твёрдых пород
Конкурс «Бренды Бурятии» выиграли «Оронгойские буузы»
Конкурс «Бренды Бурятии» выиграли «Оронгойские буузы»
Общество, 12.09.2022
Мероприятие прошло в рамках фермерского фестиваля «Своё»
Самбист из Бурятии стал призёром международного кубка
Самбист из Бурятии стал призёром международного кубка
Общество, 12.09.2022
Бато Дамдинов завоевал «бронзу» престижного турнира
Иркутскую область с юбилеем поздравила группа «Любэ»
Иркутскую область с юбилеем поздравила группа «Любэ»
Общество, 12.09.2022
В регионе прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию области
Бурятские борцы успешно выступили на всероссийском турнире
Бурятские борцы успешно выступили на всероссийском турнире
Общество, 12.09.2022
Первые места завоевали Дамдин Цыренжапов и Александр Балтуев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^