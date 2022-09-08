Принять участие в соревнованиях может любой желающий
17 сентября в посёлке Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии пройдёт культурно-спортивный праздник «Эрын гурбан наадан». Мероприятие состоится в рамках празднования 280-летия со дня основания Тамчинского дацана.
Начало праздника запланировано на 10:00. В программе фестиваля:
- стрельба из лука «Сур харбалга»;
- национальная борьба «Бухэ барилдаан»;
- конные скачки «Мори урилдаан»;
- бурятские народные игры.
- С древних времён у народов, проживающих в Монголии и вокруг Байкала, особой популярностью пользовались три вида упражнений: борьба, стрельба из лука и конные скачки. Во многих источниках они называются «Эрын гурбан наадан» («Три игры мужей») и мужским троеборьем, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
К участию в мероприятии приглашаются жители и гости района. Участником состязаний может стать любой желающий.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проведут «Три игры мужей», посвящённые юбилею дацана
Общество, Фото:
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