08 сентября

07 сентября

Популярное

В Бурятии проведут «Три игры мужей», посвящённые юбилею дацана

В Бурятии проведут «Три игры мужей», посвящённые юбилею дацана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Принять участие в соревнованиях может любой желающий

17 сентября в посёлке Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии пройдёт культурно-спортивный праздник «Эрын гурбан наадан». Мероприятие состоится в рамках празднования 280-летия со дня основания Тамчинского дацана.

Начало праздника запланировано на 10:00. В программе фестиваля:
- стрельба из лука «Сур харбалга»;
- национальная борьба «Бухэ барилдаан»;
- конные скачки «Мори урилдаан»;
- бурятские народные игры.

- С древних времён у народов, проживающих в Монголии и вокруг Байкала, особой популярностью пользовались три вида упражнений: борьба, стрельба из лука и конные скачки. Во многих источниках они называются «Эрын гурбан наадан» («Три игры мужей») и мужским троеборьем, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

К участию в мероприятии приглашаются жители и гости района. Участником состязаний может стать любой желающий.

Возрастное ограничение 6+

Бурятия Селенгинский район Эрын гурбан наадан спорт национальные виды спорта юбилей буддизм дацан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проведут «Три игры мужей», посвящённые юбилею дацана
В Бурятии проведут «Три игры мужей», посвящённые юбилею дацана
Общество, 08.09.2022
Принять участие в соревнованиях может любой желающий
В Бурятии местами до +33
В Бурятии местами до +33
Общество, 08.09.2022
В Улан-Удэ воздух прогреется до +31 градуса 
В Улан-Удэ откроется выставка этнической графики Бурятии
В Улан-Удэ откроется выставка этнической графики Бурятии
Общество, 07.09.2022
Будут представлены как малоизвестные, так и новые работы художников
Известный актёр покажет школьникам Забайкалья авторские моноспектакли
Известный актёр покажет школьникам Забайкалья авторские моноспектакли
Общество, 07.09.2022
Представления состоятся в Чите и посёлке Агинском
В Иркутске отметят столетие Леонида Гайдая
В Иркутске отметят столетие Леонида Гайдая
Общество, 07.09.2022
На проведение мероприятий выделят 9,3 миллионов рублей
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по тайскому боксу
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по тайскому боксу
Общество, 07.09.2022
Соревнования состоятся в конце сентября
На побережье Байкала в Бурятии защитят траву от вытаптывания
На побережье Байкала в Бурятии защитят траву от вытаптывания
Общество, 07.09.2022
Расширение участка покоя поможет сохранить редкие и эндемичные виды растений
Иркутск принимает фестиваль бразильской культуры
Иркутск принимает фестиваль бразильской культуры
Общество, 07.09.2022
В рамках мероприятия в городе проводятся бесплатные мастер-классы
Жителей Улан-Удэ приглашают разгадать «Секреты старого города»
Жителей Улан-Удэ приглашают разгадать «Секреты старого города»
Общество, 07.09.2022
В столице Бурятии проведут бесплатный краеведческий квест
В Улан-Удэ прошла селфи-акция «Нет терроризму»
В Улан-Удэ прошла селфи-акция «Нет терроризму»
Общество, 07.09.2022
Победителями конкурса стали студенты ВСГИК
Названы самые популярные маршруты на западе Байкала
Названы самые популярные маршруты на западе Байкала
Общество, 07.09.2022
Лидером стал маршрут «Север острова Ольхон»
В Бурятии «спрятали» ракетные комплексы от самолёта-разведчика
В Бурятии «спрятали» ракетные комплексы от самолёта-разведчика
Общество, 07.09.2022
В республике прошли учения войск противовоздушной обороны
Чита станет пионером в газификации СПГ с нуля
Чита станет пионером в газификации СПГ с нуля
Общество, 07.09.2022
Это позволит сократить выброс в воздух загрязняющих веществ на 25%
В школе Улан-Удэ открыли мемориальную доску воину-афганцу
В школе Улан-Удэ открыли мемориальную доску воину-афганцу
Общество, 07.09.2022
Генерал-майор Вадим Хахалов учился в школе №1 с 1 по 7 класс

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^