На интерактивных уличных площадках смогут заниматься и дети, и взрослые
В Бурятии построят пять модульных спортивных площадок с цифровой инфраструктурой для массового спорта. Соответствующее соглашение 6 сентября подписали на полях Восточного экономического форума министр спорта РФ Олег Матыцин, глава Бурятии Алексей Цыденов и ООО «ГЕОинформ».
Модульные спортплощадки для взрослых и детей появятся в:
- парках имени Орешкова и «Юбилейный» в Улан-Удэ;
- Гусиноозёрске;
- посёлке Аршан Тункинского района;
- селе Гурульба Иволгинского района.
Спортплощадки будут включать зоны для баскетбола, футбола, воркаута, панна футбола (разновидность уличного футбола, в который играют один на один). Рядом с некоторыми будут построены небольшие крытые спортивные залы.
- Проекты, которые мы делаем – спортивные площадки, коробки хоккейные, мини-поля футбольные, строились и строятся у нас по нацпроектам. Также мы идём по новым проектам, которые запускает министерство спорта России в формате государственно-частного партнерства, формате муниципально-частного партнёрства. А сейчас вот еще один новый формат, такие «умные площадки» с инвестором, когда и государственные деньги, и частные деньги вкладываются в создание инфраструктуры спорта, причем основные виды спортивных активностей. Эти площадки бесплатны и доступны. То есть только дополнительные какие-то виды – они с какой-то коммерческой составляющей, но все равно все вместе приводит востребованности, к тому, что люди занимаются спортом. У нас планируется пять таких площадок, и мы уверены, что наши люди это оценят, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Стоимость проекта оценивается в 370 млн рублей, срок реализации – 2022-2028 годы.
В Бурятии появятся «умные» спортплощадки
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