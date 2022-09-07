07 сентября

06 сентября

Популярное

В Бурятии появятся «умные» спортплощадки

В Бурятии появятся «умные» спортплощадки
Общество,  Фото:минспорта Бурятии
На интерактивных уличных площадках смогут заниматься и дети, и взрослые

В Бурятии построят пять модульных спортивных площадок с цифровой инфраструктурой для массового спорта. Соответствующее соглашение 6 сентября подписали на полях Восточного экономического форума министр спорта РФ Олег Матыцин, глава Бурятии Алексей Цыденов и ООО «ГЕОинформ».

Модульные спортплощадки для взрослых и детей появятся в:

- парках имени Орешкова и «Юбилейный» в Улан-Удэ;
- Гусиноозёрске;
- посёлке Аршан Тункинского района;
- селе Гурульба Иволгинского района.

Спортплощадки будут включать зоны для баскетбола, футбола, воркаута, панна футбола (разновидность уличного футбола, в который играют один на один). Рядом с некоторыми будут построены небольшие крытые спортивные залы.

- Проекты, которые мы делаем – спортивные площадки, коробки хоккейные, мини-поля футбольные, строились и строятся у нас по нацпроектам. Также мы идём по новым проектам, которые запускает министерство спорта России в формате государственно-частного партнерства, формате муниципально-частного партнёрства. А сейчас вот еще один новый формат, такие «умные площадки» с инвестором, когда и государственные деньги, и частные деньги вкладываются в создание инфраструктуры спорта, причем основные виды спортивных активностей. Эти площадки бесплатны и доступны. То есть только дополнительные какие-то виды – они с какой-то коммерческой составляющей, но все равно все вместе приводит востребованности, к тому, что люди занимаются спортом. У нас планируется пять таких площадок, и мы уверены, что наши люди это оценят, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Стоимость проекта оценивается в 370 млн рублей, срок реализации – 2022-2028 годы.
спортивная площадка спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии появятся «умные» спортплощадки
В Бурятии появятся «умные» спортплощадки
Общество, 07.09.2022
На интерактивных уличных площадках смогут заниматься и дети, и взрослые
В Бурятии дедушка с советским паспортом получил гражданство
В Бурятии дедушка с советским паспортом получил гражданство
Общество, 07.09.2022
Пожилой мужчина без документов жил при дацанах
В Улан-Удэ осуждённого из колонии отпустили на выходные домой
В Улан-Удэ осуждённого из колонии отпустили на выходные домой
Общество, 07.09.2022
Мужчина заслужил это участием в общественной жизни колонии
Сотрудники УФСИН по Бурятия взошли на вершину Святого Носа
Сотрудники УФСИН по Бурятия взошли на вершину Святого Носа
Общество, 07.09.2022
Восхождение осложняли погодные условия 
В Гусиноозёрске состоится фестиваль православной культуры
В Гусиноозёрске состоится фестиваль православной культуры
Общество, 07.09.2022
В празднике примут участие представители Кяхтинского, Джидинского и Селенгинского районов
В районе Бурятии отметят праздник урожая
В районе Бурятии отметят праздник урожая
Общество, 07.09.2022
В рамках мероприятия состоится фестиваль-конкурс «Сад – огород»
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 07.09.2022
Воздух прогреется до +26 градусов
В Бурятии стартовал конкурс детского творчества «Красота божьего мира»
В Бурятии стартовал конкурс детского творчества «Красота божьего мира»
Общество, 06.09.2022
В этом году конкурс посвящён преподобному Сергию Радонежскому
В Улан-Удэ противный запах с очистных устраняют с помощью особых микробов
В Улан-Удэ противный запах с очистных устраняют с помощью особых микробов
Общество, 06.09.2022
Этому предшествовал целый ряд научных экспериментов
В Бурятии сняли празднование юбилея для передачи «По секрету всему свету»
В Бурятии сняли празднование юбилея для передачи «По секрету всему свету»
Общество, 06.09.2022
Стали известны подробности визита Евгения Папунаишвили в Бурятию
В Забайкальске освятят Цогчен дуган
В Забайкальске освятят Цогчен дуган
Общество, 06.09.2022
Торжественная церемония состоится 25 сентября
Иркутская область отпразднует юбилей святителя Иннокентия
Иркутская область отпразднует юбилей святителя Иннокентия
Общество, 06.09.2022
Праздничные мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября
В Бурятии провели акцию «Снизь скорость»
В Бурятии провели акцию «Снизь скорость»
Общество, 06.09.2022
Акция прошла в Тункинском районе
Бурятия покажет участникам ВЭФ культуру хунну и «Оживающие полотна»
Бурятия покажет участникам ВЭФ культуру хунну и «Оживающие полотна»
Общество, 06.09.2022
Также в павильоне республике расскажут о резиденциях Пандито Хамбо-лам
В Агинском округе проведут турнир силачей в честь звезды Риха
В Агинском округе проведут турнир силачей в честь звезды Риха
Общество, 06.09.2022
В Алханае состоятся традиционные соревнования по перетягиванию каната

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^