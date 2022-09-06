В Бурятии военные следователи обустроили памятник герою Великой Отечественной войны

Общество, Фото: военный следственный отдел

Сотрудники возложили цветы к памятнику и провели минуту молчания



В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Кяхтинскому гарнизону вместе с военнослужащими обустроили памятник герою Великой Отечественной войны генерал-полковнику Ефиму Афанасьевичу Щаденко. Торжественное событие было приурочено ко Дню победы над милитаристской Японией и Дню окончания Второй мировой войны.



Во время войны Ефим Афанасьевич занимал должность заместителя Наркома обороны СССР – начальника Главного управления формирования войск, был членом военных советов Южного и 4-го Украинского фронтов.



За свой вклад в победу над врагом награждён четырьмя орденами Ленина и четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени и Красной Звезды, многочисленными медалями.



Его именем названы улицы и скверы в 10 городах нашей страны. Также его имя присвоено мотострелковой бригаде Вооружённых сил РФ, принимающей участие в проведении специальной военной операции на Украине.



После завершения работ по благоустройству военные следователи с военнослужащими возложили цветы к памятнику и почтили память героя Великой Отечественной войны минутой молчания.





