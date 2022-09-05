Участница шоу «Голос 60+» из Улан-Удэ до слёз растрогала Елену Ваенгу







На слепом прослушивании буквально с первых нот к улан-удэнке повернулся певец Валерий Сюткин, затем певица Елена Ваенга, которая расплакалась во время исполнения песни. В завершение песни к пожилой исполнительнице из Бурятии повернулись также Александр Малилин и Игорь Корнелюк. Зал скандировал «Браво!»



- У вас было всё: и кульминация, и первые ноты… Мама моя также поёт, знаете, всем сердцем. Очень доверительно, с пониманием, о чём. Произвели на меня и профессиональное, и человеческое ощущение, - сказал Валерий Сюткин.



- Уважаемая Тамара Ивановна! Большое вам спасибо за то, что вы согласились приехать. Всегда считают меня рёвой-коровой, я такой и являюсь. Я не смогла не среагировать, я вспоминаю своего дедушку, он был контр-адмирал Северного флота, и, конечно, это одна из самых любимых песен моей мамы, моих... Меня, конечно, тронуло всё абсолютно, поэтому я вас благодарю за выбор песни, за то, как вы её исполнили, большое спасибо! – призналась со слезами на глазах Елена Ваенга.



Все наставники хотели видеть Тамару Михалеву в своих командах, но она выбрала Елену Ваенгу, которую ласково назвала «Леночка». «Я в доску своя», - добавила Тамара Михалёва.



«Вы можете меня как угодно называть», - ответила Ваенга и сама проводила пенсионерку со сцены.



Это уже пятый сезон «Голоса 60+» — шоу, открывающего таланты старшего поколения. В отличие от «обычного» «Голоса», в этом шоу могут принять участие только те, кому исполнилось 60, то есть год рождения исполнителя должен быть не ранее 1962. Почти все участники – опытные или даже профессиональные музыканты, поэтому у знаменитых наставников совсем другая задача, чем в программе классического формата: не научить чему-то новому или изменить манеру исполнения, а лишь отшлифовать уникальный стиль каждого подопечного, чтобы максимально раскрыть талант каждого конкурсанта. Жанровые предпочтения в выборе репертуара в конкурсе отсутствуют. Артисты могут исполнять рок, блюз, джаз, оперу, народные песни и песни любых других направлений.



На «Слепых прослушиваний» наставники сидят спинами к конкурсантам и оценивают мастерство выступающих исключительно на слух. Если вокал нравится – жмут на кнопку и поворачиваются к поющему. Чтобы участник слепых прослушиваний остался в проекте, достаточно голоса хотя бы одного члена жюри. Если развернутся несколько человек, конкурсант вправе выбрать сам, в какую команду он хочет пойти.



После того, как все команды полностью укомплектованы (у каждого наставника по пять участников), настанет очередь серии «нокаутов». На этом этапе каждый конкурсант исполняет сольную композицию, после чего наставник выбирает двух исполнителей, кто останется в шоу и становится финалистом.



В финале проекта участники из команды каждого наставника соревнуются один на один друг с другом. Победителя выбирают телезрители – либо с помощью телефонного звонка, либо через смс-голосование.



Наставниками пятого сезона шоу «Голос 60+» стали Елена Ваенга, Игорь Корнелюк, Александр Малинин и Валерий Сюткин.



83-летняя улан-удэнка Тамара Михалёва покорила жюри шоу «Голос 60+» (12+) и успешно прошла слепые прослушивания. Выпуск с её участием вышел в эфир Первого канала 4 сентября. Представительница Бурятии исполнила песню «Вечер на рейде» композитора Василия Соловьёва-Седого на стихи Александра Чуркина.