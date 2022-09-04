На тушении работали семь человек
За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара на территории Улан-Удэнского военного лесничества в Селенгинском районе. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
На тушении работали 7 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 3 лесопожарные машины.
Площадь, пройденная огнём, составила 0,25 га. Возгорание ликвидировано.
На утро 4 сентября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44
В Бурятии тушили один лесной пожар
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На тушении работали семь человек
Стоимость краденого составила почти 360 тысяч
На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия
Мужчина свою вину признал, раскаялся
По окончании экспедиции ребята были награждены благодарственными письмами и памятными подарками
Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима
Днём в республике +7, +12
Собственнику выдано предостережение
В корпусе будет размещаться колледж БГУ
По решению суда малышка должна была проживать с мамой, но отец увёз ребёнка из сибирского города, прятал её и скрывался сам
Поставка автобусов осуществляется частями
Иннокентий Константинович участвовал в войне с милитаристской Японией
В городе прошли рейды
Между мужчиной и женщиной в тот роковой день вспыхнула ссора
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка