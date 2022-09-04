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В Бурятии тушили один лесной пожар

В Бурятии тушили один лесной пожар
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На тушении работали семь человек

За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара на территории Улан-Удэнского военного лесничества в Селенгинском районе. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

На тушении работали 7 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 3 лесопожарные машины.

Площадь, пройденная огнём, составила 0,25 га. Возгорание ликвидировано.

На утро 4 сентября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44
лесные пожары

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