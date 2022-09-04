В Бурятии тушили один лесной пожар

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На тушении работали семь человек



За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара на территории Улан-Удэнского военного лесничества в Селенгинском районе. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.



На тушении работали 7 человек из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 3 лесопожарные машины.



Площадь, пройденная огнём, составила 0,25 га. Возгорание ликвидировано.



На утро 4 сентября новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44

