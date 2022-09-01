В Бурятии вручили паспорта воспитанникам детского центра

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Детям подарили Конституцию



Накануне Дня знаний в Бичурском районе Бурятии сотрудники подразделения по вопросам миграции торжественно вручили паспорта 14-летним подросткам, воспитанникам центра помощи детей, оставшимися без попечения родителей.



Начальник подразделения миграции Владимир Ткачёв отметил, что получение паспорта является серьезным шагом во взрослую жизнь. С этого момента гражданин имеет больше прав, но и обязанностей у него становится больше, напомнил Ткачёв.



- Сотрудники социального учреждения и полицейские поздравили подростков со знаменательным событием в их жизни, пожелали иметь активную жизненную позицию и бережно относиться к выданному документу, а также вручили сладкие призы и Конституцию, - отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

