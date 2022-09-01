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Добывать орехи в Бурятии разрешено только крючками и палками

Добывать орехи в Бурятии разрешено только крючками и палками
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике усилили патрулирование в кедровниках

В Бурятии усилено патрулирование лесов в кедровниках. Об этом стало известно на совещании с лесопользователями в селе Бичура, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

К сезону заготовки кедрового ореха, который стартует с 1 сентября, лесники определили места для местных жителей. Для пресечения нарушений лесного законодательства усилят работы патрульных групп.

- К сожалению, местные жители до сих пор применяют колот для добычи ореха, а это очень негативно сказывается на деревьях - они болеют и гибнут. Чтобы такого не было, патрулирование в кедровниках будет усилено как со стороны лесничеств, так и со стороны патрульных групп агентства лесного хозяйства, - рассказал заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Андрей Самойлов.

Основным разрешённым способом является сбор опавших шишек. Допускается съём созревших шишек с ветвей молодых деревьев кедра крючками на шестах или сбивание их палками.

Участники совещания обсудили и проблемные вопросы заготовки кедрового ореха лесопользователей.

- Мы не имеем права ограничивать людей, то есть они собирают шишку как в определённых лесниками местах, так и на арендованной нами территории. Но есть некоторые люди, которые готовят кедровый орех в промышленных масштабах, то есть они нанимают бригаду, заходят на арендованный участок и плевать им на всё, а мы за аренду платим и за территорию отвечаем. Если пожар произойдёт, то мы в ответе будем, а не те, кто там готовил, - поделился лесопользователь Бичурского лесничества Игорь Михайлов.

- Сейчас действует особый противопожарный режим, места для сбора кедровых орехов определены приказом агентства. Если в перечне не указана арендованная территория, и человек заготавливает на ней орех без соглашения с лесопользователем, то это считается нарушением правил пожарной безопасности в лесах и нарушителю грозит административная ответственность, - разъяснил Андрей Самойлов.

Административная ответственность предусмотрена и за нарушение правил заготовки кедрового ореха. В случае сбора кедрового ореха запрещёнными способами, нарушения сроков либо заготовки в неразрешённых местах нарушителям грозит административный штраф от 500 рублей с конфискацией орудия и орехов. Если же заготовщик кедрового ореха срубит деревья, то ему грозит уже уголовная ответственность.

орехи

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