В республике объявляется приём документов на соискание государственной премии
В Бурятии с 31 августа по 10 октября объявлен приём документов на соискание государственной премии республики в области театрального искусства. Она присуждается творческому работнику или коллективу творческих работников (художественный или артистический персонал) государственных или муниципальных театров региона, состоящему не более чем из пяти человек.
Напомним, что госпремия присуждается один раз в год к дате, приуроченной к международному дню театра, в размере 300000 (триста тысяч) рублей. В случае присуждения коллективу творческих работников денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами, а диплом, почётный знак вручаются каждому из лауреатов. В случае если среди соискателей не окажется достойных, государственная премия не присуждается.
Выдвижение кандидатов на соискание государственной премии осуществляется государственными и муниципальными учреждениями в сфере культуры, общественными организациями в сфере театрального искусства, расположенными на территории Бурятии. На соискание выдвигаются кандидатуры, творческая деятельность которых явилась значительным вкладом в развитие профессионального театрального искусства республики. Государственная премия присуждается соискателям не более одного раза.
Письменные представления и документы на соискателей отправляются в срок до 10 октября 2022 года (включительно) по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, министерство культуры Республики Бурятия, кабинет 304 (с пометкой «На Госпремию РБ в области театрального искусства»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Бурятии наградят госпремией в области театрального искусства
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