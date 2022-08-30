В дальнейшем планируется расширить проезжую часть на двух опасных участках
С сегодняшнего дня в Улан-Удэ маршрут № 17 будет заезжать в микрорайон Радужный.
Время прибытия и отправления от улицы Гостеприимная, 1a в будние дни:
- 7:05
- 12:25
- 19:10
Ранее МБУ «Комбинат по благоустройству» обустроил здесь остановочный пункт, а МБУ «Горсвет» провёл наружное освещение вдоль дороги к улице Гостеприимная, сообщили в мэрии.
В дальнейшем планируется расширить проезжую часть на двух опасных участках и отремонтировать дорогу, устранив ямы и выбоины.
В Улан-Удэ маршрут № 17 запустили Радужный
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