В Бурятии прощаются с погибшим на Украине старшим лейтенантом

Лубсан Манчуев погиб в возрасте 24 лет
Сегодня, 29 августа, в городе Кяхта проходит церемония прощания со старшим лейтенантом Манчуевым Лубсаном Эдуардовичем. В возрасте 24 лет он погиб во время спецоперации на Украине.
Лубсан Эдуардович родился 17 января 1998 года в Кяхте. Окончил Кяхтинскую среднюю школу №4.
- В школьные годы Лубсан был активным, старательным, доброжелательным, ответственным учеником. Он с уважением относился к сверстникам и взрослым, одноклассникам и учителям. Принимал самое активное участие в общественных, культурных спортивных мероприятиях класса, школы. Успешно занимался в секции «вольная борьба» в Кяхтинской ДЮСШ. Принимал участие в районных, республиканских, международных соревнованиях и неоднократно становился чемпионом и призёром. Выполнил норматив I юношеского разряда. Увлекался футболом, - сообщили в администрации Кяхтинского района.
После окончания школы в 2015 году поступил в Омский автобронетанковый инженерный институт на специальность «Автотехническое обеспечение войск». Во время учебы занимался армейским рукопашным боем, выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
В 2020 году после успешного окончания института по распределению был направлен в город Петропавловск-Камчатский на должность заместителя командира роты. 5 мая 2022 года получил звание старшего лейтенанта. Лубсан Эдуардович добросовестно и честно служил Родине.
Погиб 13 августа при выполнении воинского долга. За проявленные мужество и стойкость награждён орденом Мужества посмертно.
Лубсан рос в дружной многодетной семье. Он был старшим из трёх сыновей, надеждой, опорой для родителей, примером для младших братьев, любимым сыном, внуком, племянником и братом.
Для всех, кто знал Лубсана, это невосполнимая утрата. Он навсегда останется в сердцах как жизнерадостный, светлый, добрый человек.
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