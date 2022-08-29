29 августа

28 августа

Популярное

В Бурятии прощаются с погибшим на Украине старшим лейтенантом

В Бурятии прощаются с погибшим на Украине старшим лейтенантом
Общество, 
Лубсан Манчуев погиб в возрасте 24 лет

Сегодня, 29 августа, в городе Кяхта проходит церемония прощания со старшим лейтенантом Манчуевым Лубсаном Эдуардовичем. В возрасте 24 лет он погиб во время спецоперации на Украине.

Лубсан Эдуардович родился 17 января 1998 года в Кяхте. Окончил Кяхтинскую среднюю школу №4.

- В школьные годы Лубсан был активным, старательным, доброжелательным, ответственным учеником. Он с уважением относился к сверстникам и взрослым, одноклассникам и учителям. Принимал самое активное участие в общественных, культурных спортивных мероприятиях класса, школы. Успешно занимался в секции «вольная борьба» в Кяхтинской ДЮСШ. Принимал участие в районных, республиканских, международных соревнованиях и неоднократно становился чемпионом и призёром. Выполнил норматив I юношеского разряда. Увлекался футболом, - сообщили в администрации Кяхтинского района.

После окончания школы в 2015 году поступил в Омский автобронетанковый инженерный институт на специальность «Автотехническое обеспечение войск». Во время учебы занимался армейским рукопашным боем, выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

В 2020 году после успешного окончания института по распределению был направлен в город Петропавловск-Камчатский на должность заместителя командира роты. 5 мая 2022 года получил звание старшего лейтенанта. Лубсан Эдуардович добросовестно и честно служил Родине.

Погиб 13 августа при выполнении воинского долга. За проявленные мужество и стойкость награждён орденом Мужества посмертно.

Лубсан рос в дружной многодетной семье. Он был старшим из трёх сыновей, надеждой, опорой для родителей, примером для младших братьев, любимым сыном, внуком, племянником и братом.

Для всех, кто знал Лубсана, это невосполнимая утрата. Он навсегда останется в сердцах как жизнерадостный, светлый, добрый человек.

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Святая для буддистов звезда Риха взойдёт 14 сентября
Святая для буддистов звезда Риха взойдёт 14 сентября
Общество, 29.08.2022
В эти дни считается благоприятным принимать водные процедуры и пить воду из аршанов
Сентябрь в Бурятии начнётся с 27-градусной жары
Сентябрь в Бурятии начнётся с 27-градусной жары
Общество, 29.08.2022
На День знаний обещают хорошую погоду
В школах Улан-Удэ устанавливают флаги России
В школах Улан-Удэ устанавливают флаги России
Общество, 29.08.2022
С 1 сентября поднимать флаги и слушать гимн России будут еженедельно
В Улан-Удэ определились с началом отопительного сезона
В Улан-Удэ определились с началом отопительного сезона
Общество, 29.08.2022
Распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков
В Улан-Удэ прошёл турнир по футбол среди силовиков
В Улан-Удэ прошёл турнир по футбол среди силовиков
Общество, 29.08.2022
Победителем стали сотрудники УФСИН
В Улан-Удэ росгвардеец спас кота, сделав ему массаж сердца
В Улан-Удэ росгвардеец спас кота, сделав ему массаж сердца
Общество, 29.08.2022
Кот отравился угарным газом на пожаре
Коронавирус в Бурятии «дал слабину»
Коронавирус в Бурятии «дал слабину»
Общество, 29.08.2022
Суточный прирост больных снизился
В Улан-Удэ ищут семью для карликового кота
В Улан-Удэ ищут семью для карликового кота
Общество, 29.08.2022
Василёк до старости будет размером с котёнка
Почти 90% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки
Почти 90% лесных пожаров в Бурятии тушат в первые сутки
Общество, 29.08.2022
С начала года зарегистрировано более 300 возгораний

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^