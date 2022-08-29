Сентябрь в Бурятии начнётся с 27-градусной жары

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На День знаний обещают хорошую погоду



Уходящий август не побалует жаркой погодой, однако осень в Бурятии начнётся с почти летней жары. Днём воздух прогреется до +27 градусов, осадков 1 сентября не ожидается, лишь по крайнему северу возможны местами дожди.



Так, по данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 30 августа, в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, по крайнему северу с мокрым снегом, ночью по северному побережью Байкала сильные осадки. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до -1,-4, днём +15,+20, местами +8,+13.



В среду, 31 августа, всё также переменная облачность, по трассе БАМ местами дождь, в горах с мокрым снегом, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12, ночью местами до 15-17 м/с. Температура ночью +2,+7, по северу и юго-западу до -1,-6, днём +18,+23, местами +9,+14.



В День знаний, 1 сентября, по крайнему северу местами дожди, ночью в горах с мокрым снегом, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до -1,-4, днём +22,+27, местами +12,+17.



